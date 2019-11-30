باقة الغربية: المرشحان للرئاسة والأعضاء الجدد يلتقون بـ"الوفاق البلدي"

تحت عنوان "الوفاق البلدي"، عقدت بلدية باقة الغربية ممثلة برئيسها مرسي أبو مخ، وبالتعاون مع لجنة الصلح واللجنة الشعبية عصر اليوم السبت، جلسة جمعت أعضاء البلدية المنتخبين ومرشحي الرئاسة، رئيس كتلة "باقة أولا" المربي رائد دقة ورجل الأعمال جلال أبو حسين اللذان تأهلا للجولة الثانية والتي ستجرى يوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الأول/ديسمبر

ويأتي اللقاء الذي شارك بها العديد من أعضاء البلدية المنتخبين ورجال الجمهور وشخصيات اجتماعية وسياسية من المدينة، للتأكيد على مسار التسامح بالانتخابات التي شهدتها باقة الغربية في الجولة الأولى وتنافس خلال 8 مرشحين للرئاسة البلدية و13 قائمة على عضوية المجلس البلدية.

وحث لقاء الوفاق البلدي جميع أعضاء البلدية الجدد والمرشحان المؤهلان للجولة الثانية، إلى الاستمرار في المنافسة النزيهة الخالية من الشوائب التي قد تعكر صفو الأجواء التي شهدتها المدينة بالجولة الأولى.

وأكد المتنافسان في الجولة الثانية دقة وأبو حسين أنهما سيبقيان على العهد في الحفاظ على النسيج الاجتماعي خلال سير الدعاية الانتخابية بالجولة الثانية وتقبل النتائج مهما كان الحسم.

وتعهد المرشحان للرئاسة بالحفاظ على الألفة والتعاون بعد الانتخابات.

كما تعهد الجميع من أعضاء جدد وأعضاء بلدية حاليين بأن يتعاونوا لصالح المواطنين والأجيال القادمة.

بدوره، تعهد رئيس البلدية أبو مخ بأن يكون عونا لأي منتخب للرئاسة.

يذكر أنه في الجولة الأولى التي تنافس خلالها 8 مرشحين لرئاسة، حصل المرشح رائد دقة على 3,867 صوتا، فيما حصل المرشح جلال أبو حسين على 3,487 صوتا، فيما مارس 77.8% من أهالي مدينة باقة الغربية حقهم في التصويت، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية مع إغلاق صناديق الاقتراع.