  2. محليات
  3. أخبار محلية

بعد عام من إصابتها: وفاة طفلة من عرعرة النقب

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 09:29

بعد عام من إصابتها: وفاة طفلة من عرعرة النقب
منظر عام في عرعرة النقب (أرشيفية)
عرب ٤٨

أُعلنت في قرية عرعرة النقب، جنوبي البلاد، وفاة الطفلة إلين شادي أبو عرار عن عمر ناهز 7 أعوام، فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد نحو عام من إصابتها في حادث منزلي.

وكانت الطفلة قد سقطت عن دراجة هوائية خلال اللعب مع أطفال آخرين في ساحة المنزل، آنذاك، ونقلت إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، تبين أنها أصيبت بنزيف في الرأس إثر سقوطها عن الدراجة، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى قسم العلاج المكثف وتلقت العلاجات المختلفة، إلى أن عانت في الأيام الأخيرة من ارتفاع درجات حرارة الجسم، وأعلن الطاقم الطبي وفاتها، فجر اليوم. وساد الحزن والأسى بين أقارب الطفلة.

هذا، وتُعتبر منطقة النقب أكثر المناطق في البلاد التي يقع الأطفال فيها ضحايا للإصابات والوفاة في حوادث مختلفة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#عرعرة النقب
#حوادث منزلية
#إلين شادي أبو عرار

حوارات

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال
سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال

2020-01-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر كنا: السجن 7 أعوام لمدان ببيع سلاح
كفر كنا: السجن 7 أعوام لمدان ببيع سلاح

2020-01-31

وفاة رئيس مجلس المشهد المحلي سابقا
وفاة رئيس مجلس المشهد المحلي سابقا

2020-01-31

حالة الطقس: بارد جدا وأمطار متفرقة
حالة الطقس: بارد جدا وأمطار متفرقة

2020-01-31

الأكثر قراءة

نتنياهو قلق: اليمين الإسرائيلي ينقلب على

نتنياهو قلق: اليمين الإسرائيلي ينقلب على "صفقة القرن"

2020-01-30
عزمي بشارة: من متطلبات المرحلة القادمة فلسطينيًا.. إظهار الواقع كما هو

عزمي بشارة: من متطلبات المرحلة القادمة فلسطينيًا.. إظهار الواقع كما هو

2020-01-30
كوشنر: ضم المستوطنات بعد الانتخابات

كوشنر: ضم المستوطنات بعد الانتخابات

2020-01-30
حالة الطقس: بارد إلى بارد جدا في ساعات المساء

حالة الطقس: بارد إلى بارد جدا في ساعات المساء

2020-01-30
جديدة المكر: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

جديدة المكر: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2020-01-30