الناصرة: إصابة 6 أشخاص في حريق

أصيب ستة أشخاص من جراء استنشاقهم الدخان إثر حريق شب في شقة سكنية بمدينة الناصرة، الليلة الماضية.

وأفاد المتحدث بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن الأشخاص الستة جرى نقلهم إلى المستشفى بعد استنشاقهم الدخان الذي انبعث من حريق شب في شقة سكنية بالطابق السادس من بناية مكونة من 6 طوابق، في مدينة الناصرة.

ووفقا للطواقم الطبية وصفت حالة أحد المصابين بالمتوسطة والآخرين بالطفيفة.

وأضاف أن طواقم الإطفاء والإنقاذ خلصت عالقين وأخمدت الحريق في المكان.

هذا، وفتحت الشرطة وخبير الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.