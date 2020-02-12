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الناصرة: إصابة 6 أشخاص في حريق

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 09:01

الناصرة: إصابة 6 أشخاص في حريق
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

أصيب ستة أشخاص من جراء استنشاقهم الدخان إثر حريق شب في شقة سكنية بمدينة الناصرة، الليلة الماضية.

وأفاد المتحدث بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن الأشخاص الستة جرى نقلهم إلى المستشفى بعد استنشاقهم الدخان الذي انبعث من حريق شب في شقة سكنية بالطابق السادس من بناية مكونة من 6 طوابق، في مدينة الناصرة.

ووفقا للطواقم الطبية وصفت حالة أحد المصابين بالمتوسطة والآخرين بالطفيفة.

وأضاف أن طواقم الإطفاء والإنقاذ خلصت عالقين وأخمدت الحريق في المكان.

هذا، وفتحت الشرطة وخبير الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الناصرة
#حرائق
#منازل
#حوادث بيتية

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