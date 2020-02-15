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عين ماهل: إصابتان إحداهما خطيرة إثر شجار

تاريخ النشر: 15/02/2020 - 10:35

عين ماهل: إصابتان إحداهما خطيرة إثر شجار
منظر عام لعين ماهل (فيسبوك)
عرب ٤٨

أصيب شخصان بجروح متفاوتة إثر تعرضهما للطعن في أعقاب وقوع شجار بين عدة شبان في بلدة عين ماهل، فجر اليوم السبت.

وفي التفاصيل، فإن المصابين تعرضا لاعتداء على يد شبان آخرين بعد وقوع شجار بينهم في الوقت الذي لم تعرف فيه الخلفية بعد.

وأفاد مصدر طبي، بأن الشجار أسفر عن إصابة شاب (39 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة نتيجة تعرضه للطعن بينما وصفت حالة الآخر (33 عاما) بالطفيفة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار إلى جانب اعتقالها 3 شبان من سكان مدينة الناصرة للاشتباه بضلوعهم في الشجار.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#عين ماهل
#شجار
#الناصرة

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