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الطيبة: إصابة خطيرة لعامل بُتِرت يده في مصنع

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 16:09

الطيبة: إصابة خطيرة لعامل بُتِرت يده في مصنع
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

أُصيب عامل في الأربعينات من عمره. بجراح خطيرة خلال عمله في أحد مصانع مدينة الطيبة، اليوم الإثنين.

وقدّم طاقم طبيّ الإسعافات الأولية للمُصاب، ثم نقله إلى مستشفى "شيبا" في تل هشومير، لاستكمال تلقّي العلاج.

وأفاد مصدر طبيّ بأن يد الرجل بُتِرت جرّاء الإصابة التي لم تتضح تفاصيل حدوثها بعد.

ويُستدل من التقرير السنوي الذي أعدته جمعية "عنوان العامل" ومقرها في مدينة الناصرة، قبل نحو شهرين، أن عدد حوادث العمل في العام 2019 كانت الأعلى خلال العشرين عاما الأخيرة، وذلك تبين من خلال عملها برصد حوادث العمل وتوثيقها.

ووفقا للجمعية فإن "العام 2019 حصد حياة 86 عاملا، هذا العدد أعلى بـ23% مقارنة بالعام 2018، والمعطى هو عكس ما وعدت به وزارة العمل ضمن خطة العمل للعام 2019 إذ وعدت بتقليص عدد الضحايا بكل فروع العمل بنسبة 10% على الأقل".

وأشارت "عنوان العامل" إلى أن "فرع البناء هو الفرع المتصدر بعدد ضحايا العمل، وقد حصد حياة 47 عاملا من أصل 86. نسبة ضحايا عمال البناء وصلت إلى 56% من مجمل عدد الضحايا، على الرغم من أن نسبتهم بسوق العمل لا تتعدى 8%".

وأوضحت الجمعية العمالية أن "أسباب ارتفاع عدد ضحايا العمل عديدة وأبرزها عدد المراقبين المتدني، انعدام آليات ردع، وعدم وجود سلطة مسؤولة عن رفع مستوى السلامة في ورشات العمل".

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#الطيبة
#جراح خطيرة
#إصابة عامل

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