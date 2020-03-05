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وقفة إسناد للأسيرة آية خطيب أمام المحكمة في عكا

تاريخ النشر: 05/03/2020 - 09:48

وقفة إسناد للأسيرة آية خطيب أمام المحكمة في عكا
من التظاهرة أمام المحكمة بعكا، اليوم
عرب ٤٨

تظاهر العشرات من القيادات والناشطين السياسيين أمام محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم الخميس، إسنادا للأسيرة آية خطيب المعتقلة منذ أكثر من أسبوعين في أروقة المخابرات الإسرائيلية في معتقل "الجلمة" (كيشون).

ودعت إلى التظاهرة لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في البلاد.

وصرح المحامي بدر إغبارية، الموكل بالدفاع عن خطيب، أنه التقاها أواخر الأسبوع الماضي ويوم أمس الأربعاء، بعد أن حُرمت منذ اعتقالها من الاجتماع به، مشيرا إلى أن معنوياتها عالية جدا وهي واثقة من عدم قيامها بالمخالفات التي نسبتها إليها المخابرات الإسرائيلية، علما أنها استصدرت أمر حظر نشر التفاصيل وخلفية الاعتقال.

وأوضح أن محكمة الصلح في عكا ستنظر، اليوم، في طلب الشرطة تمديد اعتقال الأسيرة خطيب.

واعتقلت آية خطيب فجر يوم الاثنين بتاريخ 17/2/2020 من بيتها في قرية عرعرة وجرى تحويلها إلى التحقيق في معتقل "الجلمة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#آية خطيب
#اعتقالات
#ملاحقات سياسية

وقفة إسناد للأسيرة آية خطيب أمام المحكمة في عكا

وقفة إسناد للأسيرة آية خطيب أمام المحكمة في عكا

وقفة إسناد للأسيرة آية خطيب أمام المحكمة في عكا

وقفة إسناد للأسيرة آية خطيب أمام المحكمة في عكا

وقفة إسناد للأسيرة آية خطيب أمام المحكمة في عكا

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