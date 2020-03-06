بلدية باقة الغربية توصي "بالتقيّد التام بتعليمات وزارة الصحّة"

أصدرت بلديّة باقة الغربيّة، بيانا، أوصت من خلاله المواطنين "بالتقيّد التام بتوصيات وزارة الصحّة والوزارات الأخرى والانصياع لإجراءات الحجر الصحي"، بسبب ازدياد عدد المُصابين بفيروس كورونا المُستجد في البلاد.

وقالت البلدية في البيان الصادر عن رئيسها، وليد دقة: "من باب الأخذ بالأسباب ومن باب المسؤولية الشخصيّة والمسؤولية الجماعيّة نتوجه إليكم أهلنا الكرام بالتقيّد التام بتوصيات وزارة الصحّة والوزارات الأخرى والانصياع لإجراءات الحجر الصحي لمدّة 14 يومًا منذ يوم عودتكم للبلاد".

وأضافت أن "الحديث يدور عن الدول التالية: إسبانيا، ألمانيا، النمسا، فرنسا، سويسرا، الصين، هونغ كونغ، تايلاند، اليابان، سنغافورة، كوريا الجنوبية، إيطاليا وماكاو"، لافتة إلى أن "أوامر الحجر مُلزمة لكل من تواجد في هذه الدول حتى لفترة قصيرة".

وأوضحت البلدية أن الحجر "يشمل أيضا طلاب المدارس، إذ يُمنع دخولهم للمدرسة حفاظًا على سلامة زملائهم، كذلك المؤسّسات العامّة الأخرى وأماكن العمل والترفيه والتسوق وزيارة المرضى في المستشفيات".

وأشارت إلى أن "المدارس ستقوم بتعويض الطلاب المتغيّبين في المواد التي سيخسروها فترة غيابهم".

وجاء في البيان: "بمسؤولية نتصرف، نتعامل مع الموضوع بجديّة تامّة ونحافظ على سلامتنا وسلامة الآخرين".

ولفتت البلدية إلى أن توصيتها هذه تأتي بسبب أن "عشرات الدول حول العالم تفشي فيروس الكورونا بين مواطنيها، حيث سُجّلت أكثر من مائة ألف إصابة تم تشخيصها، وقرابة ثلاثة آلاف وفاة جراء مضاعفات المرض".

كما قالت إن "وزارة الصحّة في البلاد ووزارات أخرى أصدرت عدّة نشرات مفصّلة توضح فيها سبل التعامل مع مرض الكورونا وتشخيص المصابين وعلاجهم في غرف حجر خاصّة معدّة لهم في المستشفيات، كما أصدرت توصياتها بالحجر المنزلي لكل من سافر لبعض الدول التي تشهد تفشي المرض".