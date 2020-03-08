أبو شحادة يطالب وزارة الصحة بإتاحة المعلومات حول كورونا بالعربية

طالب النّائب عن القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، وزارة الصحة الإسرائيلية، بالعمل على إتاحة المعلومات التي تنشرها الوزارة حول وباء الكورونا المستجد باللغة العربية، للمجتمع العربي.

وأوضح أبو شحادة في الرسالة التي بعث بها إلى وزير الصحة يعكوف ليتسمان، أن الوزارة لا تقوم بنشر جميع

النّائب عن القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة

المعلومات باللغة العربية في موقعها أو في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تنشر معظم المعلومات باللغة العبرية فقط.

وشدّد أبو شحادة على أن الامتناع عن نشر المعلومات باللغة العربية فيه مسّ بحق المواطنين والمواطنات العرب في المعرفة، وفي المساواة، وفي الصحة.

وتأتي رسالة أبو شحادة في وقت تتجه فيه السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق الحدود البرية مع مصر، فيما أعلنت وزارة الصحة فرض الحجر الصحي المنزلي على جميع العائدين من مصر، وألغت شركة طيران "إل عال"، رحلة من نيويورك لأول مرة خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الصحة والمدير العام للزيارة، أن السلطات تدرس فرض الحجر الصحي على جميع المواطنين العائدين من الخارج. وأشار إلى أنه سيصدر تباعا تعليمات جديدة حول الإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس، فيما شدد على أن يجري مباحثات دولية متواصلة لبحث سبل منع تفشي الفيروس.

وأكد أن التعليمات بشأن توسيع عدد الدول التي سيفرض على العائدين منها الحجر الصحي، سيشمل في المرحلة المقبلة جميع دول العالم، لافتا إلى أن جهود الوزارة وطاقم المختصين الإسرائيليين ستتركز خلال الفترة المقبلة على محاولة تطوير جهاز مزلي لتشخيص المرض، على غرار فحص الحمل، وذلك لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

وأعلن وزير الصحة عن ارتفاع عدد الإصابات في البلاد مشددا على أنه سيعلن عن الحصيلة الجديدة في وقت لاحق اليوم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أن شركات سياحة إسرائيلية تلقت، إخطارا من السلطات يفيد بأن الحدود البرية مع مصر ستكون مغلقة اعتبارا من الساعة 17:00 من مساء الأحد، دون مزيد من التفاصيل.