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مريض الكورونا في مستشفى بوريا بحالة حرجة

تاريخ النشر: 08/03/2020 - 11:38

مريض الكورونا في مستشفى بوريا بحالة حرجة
(أ ب)
عرب ٤٨

أكدت مصادر طبية أن المصاب بفيروس كورونا والذي يخضع للعلاج في الحجر الصحي بمستشفى "بوريا" في طبرية بحالة حرجة.

ووفقا للمصادر، اليوم الأحد، طرأ تدهور آخر على حالة سائق الحافلة وعمره 38 عاما من القدس، الذي أصيب بفيروس كورونا، وحالته حرجة وهي الحالة الحرجة الوحيدة في البلاد، فيما بقية الإصابات شُخصت على أنها حالات سهلة.

ويخضع المصاب منذ يوم الخميس الماضي للعلاج في قسم العناية المكثفة، وهو تحت التنفس الاصطناعي ويعاني من ارتفاع بالحرارة والتهاب رئوي حاد.

ووفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، أصيب السائق بفيروس كورونا بعد نقله مجموعات سياحية من ألمانيا وإسبانيا واليونان.

هذا، أعلنت الوزارة أن المريض رقم 24 تواجد في يوم الانتخابات للكنيست التي جرت يوم الإثنين الماضي في مركز اقتراع 21 ببلدة شوهم بين الساعات 20:00-20:10 وعشر دقائق، طلبت ممكن تواجد هناك في ذلك الوقت أن يدخل لحجر صحي منزلي وإبلاغ الوزارة بالأمر.

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#كورونا
#القدس
#مستشفى بوريا
#طبرية

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