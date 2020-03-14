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طلاب عالقون في معبر نهر الأردن

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 22:02

طلاب عالقون في معبر نهر الأردن
أرشيفية (عرب 48)
عرب ٤٨

علق 100 طالب من الداخل على معبر نهر الأردن، كانوا في طريق عودتهم إلى البلاد، إذ رفض المعبر الإسرائيلي إدخالهم إلى البلاد بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فعاد الطلبة إلى النقطة الأردنيّة حيث تلقوا أيضًا رفض دخولهم وفق الإجراءات المشابهة.

وتوجّه النائب عن القائمة المشتركة، د. منصور عباس، إلى الجهات الإسرائيليّة المعنيّة من أجل استقبال الطلبة في المعبر، وأكّد عباس دخول الطبلة وفق تأكيد السلطات الإسرائيلية له ذلك.

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت جملة من الإجراءات ومنها إغلاق الحدود، تجميد الفعاليات الرياضية ووقف الصلوات في دور العبادة.

وقال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، في بيان، إن الأردن قرر تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، مؤسسات ومعاهد تدريب)، اعتبارًا من صباح الأحد ولمدة أسبوعين، وفق الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا).

وستباشر وزارة التربية والتعليم في الأردن تنفيذ خطة التعليم عن بعد، عبر موقع التعليم الإلكتروني للوزارة، اعتبارًا من الأسبوع القادم، إضافة إلى قنوات التلفزة الوطنية، اعتبارًا من الأسبوع الجاري.

وقررت السلطات الأردنية تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن، بداية من الثلاثاء المقبل وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري. كما أن جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والمطارات تعتبر مغلقة أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كورونا
#معبر نهر الأردن
#طلبة
#فلسطينيون
#عالقون

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