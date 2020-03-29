دعوة المعلمين والطلاب والأهالي لإحياء الذكرى الـ44 ليوم الأرض الخالد

عمّمت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، رسالة على رؤساء السّلطات المحليّة العربيّة وعلى مديري أقسام ودوائر التربية والتّعليم في السّلطات المحليّة العربيّة وعلى مديري المدارس العربيّة والمعلّمين في البلاد وعلى لجان أولياء أمور الطلاب في المدارس العربيّة، دعتهم فيها إلى إحياء الذكرى الـ44 ليوم الأرض الخالد.

وجاء في الرسالة أنه "تحلُّ في الثلاثين من آذار الذّكرى الـ44 ليوم الأَرض الخالد، الذي يُعتبر من الأَيّام الوطنيّة الكفاحيّة الهامَّة في تاريخنا الفلسطينيّ. علينا أن نُحيي هذه الذكرى رغم تعطيل المدارس وظروف المرحلة الراهنة.

وأضافت أن "حالة الطوارئ المعلَنة من قبل الدولة لمواجهة خطر تفشي وباء الكورونا، والذي شمل تعطيل المدارس والمؤسّسات التعليميّة والتربويّة واعتماد ‘التّعلّم عنْ بُعد’ لمواصلة العمليّة التعليميّة ممكن أن تتحول إلى فرصة للإبداع التربوي وظهور قيادات ومبادرات تربويّة رائدة في مجال التربية للقيم الإنسانيّة والهويّة والانتماء ورفع مكانة اللّغة العربيّة. تتطلب هذه المرحلة الحرجة منا جميعًا، أفرادًا ومؤسّسات، جهودًا استثنائية لنتجاوزها بسلام.

وعليه، توجَّهت لجنة متابعة قضايا التّعليم العربي والمجلس التربويّ إِلى جميع المؤسّسات التربويّة والثقافيّة والمعلّمين والمعلّمات ولجان الأهالي لتنظيم نشاطات تربويّة هادفة وعميقة حول الموضوع ملائمة لظروف وتحديات المرحلة.

كما توجّهت للأهالي بتخصيص وقت لفعاليّات عائليّة مع الأبناء حول يوم الأرض.

وقدمت اللجنة بعض الاقتراحات: التحدّث مع الأبناء حول الأرض وأهميتها وقصّة أراضي العائلة، شرح عن تاريخ يوم الأرض، التّعلّم معا حول يوم الأرض فهناك الكثير من الأفلام والموادّ منشورة في موقع الإنترنت للجنة وصفحتها في الفيسبوك وفي مواقع مختلفة التي يمكن الاستعانة بها، قراءة قصائد لشعراء فلسطينيين حول يوم الأرض، المشاركة في نشاطات رقمية حول يوم الأرض، فعاليّات إبداعيّة كالرسم والكتابة.

وأعلنت أنه ستقوم لجنة متابعة قضايا التّعليم العربي ببث محاضرة للبروفيسور مصطفى كبها بواسطة صفحة اللجنة في الفيسبوك حول يوم الأرض، وذلك اليوم الأحد 29 آذار/ مارس 2020 .

وفي هذا السياق، أرفقت اللجنة مع رسالتها موادا تربويّة للعمل مع الطلاب ولمحة موجزة عن يوم الأرض. واقترحت ملاءمتها لظروف التّعلّم عن بعد.

كما دعت المعلّمات والمعلّمين والأهالي للاجتهاد والإبداع وبناء فعاليّات وأنشطة حول يوم الأَرض في شتّى المواضيع والمجالات وتعميمها.

جدير بالذكر أن لجنة متابعة التعليم العربي ستقوم بتكريم مبادراتٍ، مشاريعَ وبرامج تربويّة- تعليميّة خلّاقة ومميّزة، فرديّة أو جماعيّة، في المؤسّسات التعليميّة في مجال التربية للقيم الإنسانيّة والهويَّة والانتماء ورفع مكانة اللّغة العربيّة ملائمة لهذه المرحلة وظروفها، وهذا من خلال تعميم نداء للترشيح لتكريم المبادرات.