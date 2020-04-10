حيفا: مصاب بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب عربي يبلغ من العمر 24 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي "الحليصة" بمدينة حيفا، اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها خطيرة في القسم السفلي من جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.