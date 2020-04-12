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السلطات تواصل استفزازاتها لأهالي العراقيب

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 11:32

السلطات تواصل استفزازاتها لأهالي العراقيب
العراقيب، صباح اليوم
عرب ٤٨

واصلت وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" اليوم، الأحد، استفزازاتها لأهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة 176 على التوالي، يوم 5 آذار/ مارس الماضي.

وقال عدد من الأهالي لمراسل "عرب 48"، رأفت أبو عايش، إن "وحدة يوآف التابعة لما تسمى سلطة تطوير النقب قامت، في ظل الكورونا، بتحرير إنذار وتحذير لكل من شيخ العراقيب، صياح الطوري، والمناضل سليم أبو مديغم، بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة والمطالبة بمغادرة المكان.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، أحمد خليل أبو مديغم: "نحن نستنكر ونشجب هذا التصرف من الشرطة ووحده يوآف في الوقت الذي نحن أهل العراقيب نجمد الوقفات الاحتجاجية ونضالنا التاريخي حتى إشعار آخر، ولكي نساهم في الحجر الصحي لأهلنا وأصدقائنا المتضامنين، وقريبا سيتم تجديد النضال من خلال فعاليات شهر رمضان المبارك، ونطلب من جميع الوحدات الشرطية تجميد نشاطها ضدنا في العراقيب، من هدم البيوت والزيارات الميدانية غير المرغوبة".

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#النقب
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#كورونا

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