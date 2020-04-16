إصابة شاب وزوجته بالكورونا في دير الأسد

نقل إلى مستشفى صفد شاب وزوجته من قرية دير الأسد بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد في بيان أصدره، اليوم الخميس، أنه "إلى القسم المخصص لعلاج مرضى الكورونا في المركز الطبي، وصل، الليلة الماضية، رجل وزوجته (32 و27 عامًا) من سكان دير الأسد".

وأضاف أنه "وصل الزوجان إلى القسم، أمس، وعليهما علامات الإصابة بفيروس الكورونا، وتم أخذ عينات منهما للفحص، ولاحقا تبين أنهما مصابان بالكورونا، وتجدر الإشارة إلى أن السيدة حامل، وكلاهما بحالة متوسطة"

وختم الناطق بلسان المركز الطبي بالقول إن "مسنا (96 عامًا) قد تعافى من الكورونا بعد أن كان بحالة خطيرة جدًا، وتم نقله إلى قسم آخر لاستكمال فصله عن جهاز التنفس. وبشكل إجمالي، يتلقى 7 مرضى كورونا العلاج في القسم المخصص لمرضى الكورونا في المشفى، وهم: حالة طفيفة، 4 حالات متوسطة ومصابان موصولان لجهاز التنفس وحالتهما خطيرة".