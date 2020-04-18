إغلاق دير الأسد والبعنة يدخل حيّز التنفيذ

دخل الإغلاق التام في دير الأسد والبعنة حيّز التنفيذ، عند الثامنة من صباح، اليوم، السبت، بعد قرار من الحكومة الإسرائيليّة، الليلة الماضية.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في قرية دير الأسد، اليوم، السبت، إلى 71، بحسب ما أعلن المجلس المحلّي، بزيادة 8 إصابات عن ليلة الأمس، بينما بقي العدد في البعنة 9 وهو مرشّح للارتفاع.

وشهدت الليلة الماضية في البلدتين حركة تجارية واسعة في محاولة لاستباق الإغلاق العام.

ذبّاح: للالتزام بالحجر المنزلي

في السّياق ذاته، ناشد رئيس مجلس دير الأسد، أحمد ذباح، خلال جلسة طارئة عقدها المجلس المحليّ، أهالي البلدة بالتزام تعليمات وزارة الصحّة بشكل تام في هذه المرحلة للحدّ من انتشار العدوى، معربًا عن "أسفه الشديد" لفرض منع التجوّل والإعلان عن بلدته منطقة مغلقة، وأضاف عن أمله بالالتزام بالتعليمات وأوامر وزارة الصحة والجهات المسؤولة لتستطيع بلدة دير الأسد الخروج من هذا المأزق بأسرع وقت ممكن.

تجمّع البعنة: لالتزام المنازل ورفض تولي الجيش الإسرائيلي مسؤولية الإغلاق

أهاب التجّمع الوطني الديمقراطي – فرع البعنة، اليوم، السبت، بأهالي القرية التزام المنازل، بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيليّة البعنة ودير الأسد منطقتين مغلقتين، ورفض أي تدخّل للجيش الإسرائيلي في عملية الإغلاق.

وطالب التجمّع بإنشاء لجنة متطوعين في البلد تعمل إلى جانب المجلس المحلي وغرفة الطوارئ، التي تتابع التطورات أولًا بأول لتكون سندًا وعنوان دعم ولتوصيل المستلزمات لأهلنا، واعتبر قرار الحكومة الإسرائيليّة "في ساعات الليل المتأخرة، بدون إعلام المجلس المحلي بتفاصيل القرار قبل نشره في الإعلام، استهتارًا بنا جميعًا، وإنه إذ يدل على تعامل فوقي واستعلائي من الحكومة في حالة طوارئ، يفترض أن تكون جميع الجهات المسؤولة على تواصل مباشر منعًا للبلبلة ونشر الهلع وعدم إعطاء الناس فرصة للتحضير الإغلاق".

ازدياد خطير في أعداد المصابين

وقالت وزارة الصحة في بيان، مساء الجمعة، إن قرار الإغلاق في البعنة ودير الأسد سيفرض بحسب أنظمة الطوارئ، لمدّة أسبوع، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بدءًا من الساعة الثامنة، من صباح السبت الموافق 18.04.2020.

وسيشمل الإغلاق التام تشديد التقييدات على الحركة أي منع الدخول إلى البلدتين والخروج منهما، باستثناء حالات طارئة وخاصة جدا بحسب القانون، على أن يستمر "تطبيق التعليمات المختلفة في داخل البلدة المعلن عنها منطقة مغلقة والتي كانت قد أُقرت في وقت سابق".

ودير الأسد والبعنة هما أول بلدتين عربيّتين يفرض عليهما الإغلاق التام، بعدما اقتصر في السابق على مدينة بني براك الحريديّة.

ووصلت نسبة تفشّي المرض في دير الأسد، بحسب بيان وزارة الصحّة، إلى 589٪ خلال الأيام الـ3 الأخيرة.

وأعلنت الوزارة عن "توفير المؤن الغذائية والاحتياجات الضرورية للمواطنين في المناطق المغلقة".

وأعلن مستشفى "الجليل الغربي" في نهريا، مساء الجمعة، عن تواجد مُصابين من دير الأسد في القسم الخاصّ بكورونا، موضحا أن أحدهما يبلغ من العمر 60 عاما، فيما يبلغ الآخر 41 سنة من عمره، مُشيرا إلى أنه استقبل يوم الجمعة، مصابا آخر يبلغ من العمر 52 عامًا من سكان عكا. وأوضح المشفى أن حالات ثلاثتهم طفيفة.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس محلي دير الأسد، الحاج نمر حسين، في حديث لمراسل "عرب ٤٨" في المنطقة، ربيع سواعد، أن المجلس البلدي يعمل وفق 3 اتجاهات "أولها معرفة جميع المصابين ومحاولة إخراجهم من البلدة، كما مناشدة جميع المواطنين بالتزام المنازل والحجر الصحي، بالإضافة إلى تزويد المصابين بكل ما يلزمهم في المنازل ومطالبتهم بعدم الخروج من الحجر الصحي".

وأشار إلى أننا "على علم بأن عدد الإصابات نسبة للتعداد السكاني كبيرة جدا، وبدورنا لا نتهاون بهذا العدد ولذلك نقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس، ومن هنا نناشد كل من لم يجر فحصا للكورونا بأن يقوم بذلك".

وتابع "على صعيد سلطة محلية طالبنا كافة السلطات المسؤولة سواء إن كان شرطة أو جبهة داخلية، بأن يتم فرض الإغلاق التام على البلدة ولكن حتى الآن لم تصدر الأوامر بالإغلاق".

وختم حسين بالقول "من هنا نناشد جميع المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وعلى من يخرج الالتزام بالتعليمات واتخاذ كافة التدابير الوقائية، ونحن نتوجه خصوصًا لشريحة الشباب بعدم التجول والتقيّد بالتعليمات من أجل احتواء هذه الأزمة".