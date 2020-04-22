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الناصرة: إغلاق المصالح التجارية من السابعة مساءً حتى الثالثة فجرًا في رمضان

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 16:01

الناصرة: إغلاق المصالح التجارية من السابعة مساءً حتى الثالثة فجرًا في رمضان
صورة أرشيفية بالناصرة (عرب 48)
عرب ٤٨/ زكريا حسن

عقدت صباح اليوم الأربعاء، جلسة عمل حول "كورونا في رمضان" بين رؤساء السلطات المحلية في منطقة الناصرة التي دعا إليها رئيس بلدية الناصرة علي سلاّم.

حضر الجلسة كل من؛ رئيس مجلس محلي عيلوط، إبراهيم أبو راس، ورئيس مجلس محلي الرينة، جميل بصول، ورئيس مجلس يافة الناصرة ماهر خليلية. وحضر الجلسة عن الشرطة قائد اللواء الشمالي وقائد منطقة الناصرة والمروج وقائد محطة الشرطة في الناصرة إلى جانب قائد الجبهة الداخلية في قضاء الناصرة والشمال.

من جلسة البلدية (عرب 48)

ورحب رئيس بلدية الناصرة بالحضور وأكدّ على أهمية التعاون بين السلطات المحلية وجهات ضبط القانون وبقية المؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالظرف الخطير الذي تمر به البلاد والعالم جراء انتشار وباء "كورونا".

وقال سلّام إنه "إذا كان هناك ضرورة للتعليمات والإرشادات والتوجيهات والوقاية في الأيام العادية فما بالك بشهر رمضان الكريم، وفيه مناح حياتية عديدة يجتمع بها الناس ويلتقون سواء كان ذلك في الشعائر الدينية الجماعية أو الزيارات العائلية. وأوضح رئيس البلدية أن رمضان لهذا العام سيكون مختلفا".

ومن القرارات الصادرة عن جهاز الشرطة أن هناك نظام سيتم تنفيذه في شهر رمضان بحيث يكون هناك إغلاق لكافة المصالح التجارية من الساعة السابعة مساءً حتى الثالثة فجرًا لمدة عشرة أيام الأولى في شهر رمضان. وأن الشرطة ستكون قريبة من المصالح التجارية بحيث تضمن تنفيذ تعليماتها بهذا الشأن.


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