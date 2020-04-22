  2. محليات
  3. أخبار محلية

مناشدة باتخاذ التدابير اللازمة أثناء صرف مستحقات الشيخوخة بفروع البريد

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 09:28

مناشدة باتخاذ التدابير اللازمة أثناء صرف مستحقات الشيخوخة بفروع البريد
فرع البريد في أم الفحم
عرب ٤٨

يحل اليوم الأربعاء وغدا الخميس موعد صرف مستحقات الشيخوخة، ومن المتوقع أن يتوجه آلاف المسنين العرب إلى البنوك المختلفة للحصول على مستحقاتهم.

وفي هذا السياق، توجهت الهيئة العربية للطوارئ برسالة إلى السلطات المحلية، قالت فيها إن "تجمع كبار السن أمام البنوك وفروع البريد قد يشكل خطرا على حياتهم، ويمكن أن يسبب في نقل العدوى إليهم من خلال الاختلاط أو لمس مسطحات مختلفة. لذلك نطلب من لجان الطوارئ في كل مكان التحضير لهذا الحدث من خلال، وضع مجموعة من المتطوعين أمام فروع البنوك والبريد مع إظهار كلمة متطوع لمساعدة أهلنا كبار السن في تلقي خدمة آمنة وسريعة".

وأضافت أنه "من الهام التحدث مع إدارة البنوك والبريد لمراعاة هذا الجانب من خلال تسخير الجهود اللازمة التي تضمن لا يبقى المسنون أكثر من دقائق معدودة داخل الفرع. ووضع المعقمات داخل الفروع في متناول استعمال الجميع. بالإضافة، يقوم المتطوعون بمساعدة المسنين بعدم التجمهر والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وبتسيير الأمور وأيضا توزيع محارم مرطبة و’الكو جيل’ من أجل التعقيم. وعليه يجب شرح مخاطر التجمع والاختلاط وأهمية عدم لمس الأشياء وعدم المصافحة، وشرح أهمية العودة إلى البيت مباشرة.

وختمت الهيئة العربية للطوارئ بالقول إنه "كنا قد طالبنا السلطات المحلية العربية في اختيار المتطوعين ومراعاة اختيار أشخاص ملتزمين بتوصيات الصحة ومهتمين في تطبيق التوصيات.


#كورونا
#مستحقات الشيخوخة
#فيروس كورونا
#سلطات محلية
#مستجدات كورونا
#الهيئة العربية للطوارئ
#تعافوا من كورونا

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع طفل آخر في النقب دهسًا
مصرع طفل آخر في النقب دهسًا

2020-04-22

حالة الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلاتها
حالة الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلاتها

2020-04-22

إصابة خطيرة لشاب إثر حادث طرق بين دبورية وإكسال
إصابة خطيرة لشاب إثر حادث طرق بين دبورية وإكسال

2020-04-21

الأكثر قراءة

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184

2020-04-21
التعليمات والإرشادات الكاملة لشهر رمضان في ظل كورونا

التعليمات والإرشادات الكاملة لشهر رمضان في ظل كورونا

2020-04-21
إصابة العامل الشاب منتصر جمال برصاص الأمن الفلسطينيّ في بديا؛ ماذا حدث؟

إصابة العامل الشاب منتصر جمال برصاص الأمن الفلسطينيّ في بديا؛ ماذا حدث؟

2020-04-21
بعد مصادقة مندلبليت: المستوطنون يطالبون بمصادرة أراض بالحرم الإبراهيمي

بعد مصادقة مندلبليت: المستوطنون يطالبون بمصادرة أراض بالحرم الإبراهيمي

2020-04-21
مستجدات كورونا: ازدياد بالإصابات في دير الأسد والبعنة وأم الفحم

مستجدات كورونا: ازدياد بالإصابات في دير الأسد والبعنة وأم الفحم

2020-04-21