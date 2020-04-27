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تحرير مصابة بالكورونا من المستشفى لبيتها في دير الأسد

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 13:08

تحرير مصابة بالكورونا من المستشفى لبيتها في دير الأسد
محطة فحص الكورونا في كوكب ابو الهيجاء، اليوم
عرب ٤٨

حرّر المركز الطبي للجليل في مدينة نهريا، مصابة بفيروس كورونا المستجد، من قرية دير الأسد، وذلك لاستكمال العلاج في منزلها بعد تحسن حالتها الصحية.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي للجليل في بيان أصدره، اليوم الإثنين، أنه "في القسم المخصص لعلاج مرضى الكورونا ‘أ’ في المركز الطبي يتلقى 10 مرضى كورونا العلاج، فيما تم تحرير شابة (29 عامًا) من سكان بلدة دير الأسد لاستكمال العلاج في منزلها، بعد تحسن حالتها الصحية".

وأضاف أنّ "الحالة الصحية لجميع المرضى في القسم توصف بالطفيفة، كما نذكر أنّ 6 مرضى من ضمن المرضى الـ10 في القسم، هم من سكان دير الأسد. أما في قسم الكورونا ‘ب’ في المركز، يتلقى مواطن (59 عامًا) من سكان كرميئيل العلاج، كما أنّه موصول بجهاز التنفس الاصطناعي".


#كورونا
#دير الأسد
#فيروس كورونا
#مستجدات كورونا
#تعافوا من كورونا

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