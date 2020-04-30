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الجولان: إحراق رافعتين كبيرتين لنصب "عنفات الرياح"

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 12:19

الجولان: إحراق رافعتين كبيرتين لنصب "عنفات الرياح"
من مكان الحريق بالجولان، الليلة الماضية
عرب ٤٨

أحرق مجهولون، الليلة الماضية، رافعتين كبيرتين تشاركان في مشروع إسرائيلي لنصب عنفات الرياح (طوربينات) لإنتاج الطاقة، والذي بدأت بتنفيذه إحدى الشركات جنوب قرية بقعاثا بهضبة الجولان العربي السوري المحتل.

وأخمدت أربعة طواقم إطفاء النار في الرافعتين، بعدما أتت النيران على واحدة منها بصورة تامة، بينما تمكنت طواقم الإطفاء من إخماد النار بالرافعة الثانية.

ووفقا لمصادر في الجولان، تقدر قيمة الرافعة التي التهمتها النيران بنحو 3 ملايين يورو، بينما يقدر ثمن الرافعة الثانية التي تم إخماد النار بها نحو 10 مليون يورو.

وحضرت الشرطة الإسرائيلية إلى المكان وفتحت تحقيقا في ملابسات الحريق.

يذكر أن أهالي الجولان يرفضون المشروع الإسرائيلي لنصب عنفات الرياح (طوربينات) لإنتاج الطاقة على أراضيهم، والذي يشكل خطرا بيئيا ووجوديا للجولانيين ويلحق الضرر لنحو 3,600 دونم من بساتين التفاح والكرز، حسبما أكد عدد من أهالي الجولان، في الأيام الأخيرة.

ويواجه عدد من المشايخ والناشطين دعاوى قضائية بسبب مواقفهم العلنية ونشاطهم في مواجهة مشروع المراوح.


#الجولان
#بقعاثا
#عنفات الرياح
#طوربينات
#مراوح

الجولان: إحراق رافعتين كبيرتين لنصب "عنفات الرياح"

الجولان: إحراق رافعتين كبيرتين لنصب "عنفات الرياح"

الجولان: إحراق رافعتين كبيرتين لنصب "عنفات الرياح"

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