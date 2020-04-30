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النقب: مصرع امرأة في حادث طرق

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 11:09

النقب: مصرع امرأة في حادث طرق
من مكان الحادث بالنقب، اليوم (تصوير الطاقم الطبي)
عرب ٤٨

لقيت امرأة مصرعها في حادث طرق مروع وقع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، كما أصيب في الحادث ثلاثة أشخاص بإصابات متفاوتة، صباح اليوم الخميس .

وأفادت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف التي وصلت إلى مكان حادث الطرق الذي وقع بين شاحنتين وسيارة خصوصية، على شارع 293 قرب "سديه تسفي" شمالي النقب، اضطرت إلى إعلان وفاة المرأة، وهي مسنة بلغت 70 عاما، كانت تقود السيارة الخصوصية الضالعة بالحادث، وجرى تقديم العلاج لثلاثة مصابين بجروح متفاوتة، ونقلهم إلى مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن 4 شباب عرب من النقب، بينهم شقيقان، لقوا مصارعهم في حادثي طرق، خلال الأسبوع الأخير.


#النقب
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