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اللد: مصرع إبراهيم النصاصرة في حادث طرق

تاريخ النشر: 01/05/2020 - 08:33

اللد: مصرع إبراهيم النصاصرة في حادث طرق
ضحية الحادث إبراهيم النصاصرة
عرب ٤٨

لقي الشاب إبراهيم سمير النصاصرة (21 عاما)، من سكان مدينة اللد، مصرعه في حادث طرق وقع في منطقة "بئر يعقوب"، قرب مدينة الرملة، بعد منتصف الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة، فإنه "وصل بلاغ إلى مركز الشرطة، حول وقوع حادث طرق ذاتي لسيارة، على شارع رقم 4313 القريب من بئر يعقوب، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة (22 عامًا) بجروح خطيرة، تم نقله إلى مستشفى ‘أساف هروفيه’ لتلقي العلاج، إلا أنّه تم إقرار وفاته هناك متأثرًا بجروحه البالغة. هذا، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، لمعرفة أسباب وقوعه".

من مكان الحادث

وفي حادث آخر، لقي الشاب إياد سمير واكد (20 عاما) من جديدة المكر مصرعه في حادث طرق مروع، مساء أمس الخميس.


#اللد
#الرملة
#إبراهيم النصاصرة
#حوادث الطرق

اللد: مصرع إبراهيم النصاصرة في حادث طرق

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