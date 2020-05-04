  2. محليات
  3. أخبار محلية

حسّان: وزارة التربية والتعليم أخطأت بقرار إعادة الطلاب للمدارس

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 10:52

حسّان: وزارة التربية والتعليم أخطأت بقرار إعادة الطلاب للمدارس
مدرسة خالية من الطلاب في مجد الكروم، أمس (عرب 48)
عرب ٤٨

صرح رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. شرف حسّان، أن "قرار عدم عودة الطلاب إلى المدارس كان قرارًا صائبا، حسب الغالبية الساحقة من الاختصاصيين والمهنيين، اتخذته الهيئات التمثيلية (اللجنة القطرية للرؤساء ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي واتحاد لجان أولياء أمور الطلاب) استنادا على توصية مهنية للجنة الصحة القطرية وهيئة الطوارئ العربية".

وأضاف أن "عدم تبني وزارة التربية والتعليم للقرار كان خاطئا. يوجد خصوصية لمجتمعنا طرحتها لجنة الصحة وتحدث عنها كل من يعرف في المجال الصحي، وكان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار".

شرف حسّان

وأكد حسان أن "اجتماعنا، يوم الخميس المقبل، سيدرس كل الإمكانيات والبدائل وخصوصًا إمكانية عودة الطلبة المقدمين على امتحانات ‘البجروت’ وبلورة بدائل تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين المدن والقرى من ناحية انتشار المرض وجهوزية المدارس. تفحص لجنة الصحة هذا الموضوع بكل مهنية وعمق، ونحن على ثقة بتوصياتها التي اعتمدناها منذ بداية الأزمة. كذلك تجري هيئة الطوارئ مسوحات لمعرفة مدى جهوزية السلطات المحلية والمدارس. مهم الإشارة إلى أنه بالنسبة لطلبة الثواني عشر هذه هي الفرصة الأخيرة لتقديم امتحانات ’البجروت’ في إطار المدرسة، ونحن نعي هذا الموضوع، ومطروح للفحص بكل مسؤولية، إذ اقترح على السلطات المحلية العربية بأن تستغل هذا الأسبوع لتجهيز المدارس وضمان صحة الطلاب والطواقم التربوية والموظفين، ونظرًا للظروف ومدى الخسارة الفادحة للطلاب العرب في هذه الأزمة بأن يستثنى تجهيز المدارس من الإضراب العادل والهام الذي قد يبدأ هذا الأسبوع".

وشدد على أن نضال السلطات المحلية العربية هو نضالنا جميعًا ضد التمييز والعنصرية، ويجب توفير دعم جماهيري كبير للسلطات المحلية العربية في هذا النضال الهام، وعلى الحكومة أن تستجيب فورًا للمطالب العادلة وترصد الميزانيات المطلوبة".

اللغة العربية

وعن استخدام اللغة العربية، قال رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إن "المنشورات التي تشمل تعليمات ومواد إرشادية هامة تحضيرا لعودة الطلاب تصل إلى مدارسنا وسلطاتنا المحلية باللغة العبرية فقط. توجهنا للوزارة بهذا الموضوع عدة مرات دون جدوى، وها هي تستمر بذلك رغم حساسية المرحلة وضرورة وجود معلومات بالعربية للطلاب والأهالي والمدارس، إضافة إلى أن هذا حق".

ولفت إلى أن "وزارة التربية والتعليم تعلم أن الطلاب العرب لن يعودوا إلى مقاعد الدراسة هذا الأسبوع. ومع ذلك أوقفت البث من ستوديوهاتها. أكتب هذا وأنا أعلم أن نصف الطلاب لا يوجد لديهم الوسائل للاستفادة من هذا البث ولنا ملاحظات كثيرة عليه، لكن ماذا يقول هذا عن تعامل الوزارة والحكومة التي أقرت أن التعليم ليس إلزاميًا حاليا وتعلم أن ذلك يمس بشريحة من الطلاب".

الحواسيب

وتطرق حسان إلى موضوع الحواسيب، وقال إنه "قدمنا التماسا بواسطة ‘عدالة’ حول قضية النقب، بعد أن توجهنا مرارا لوزارة التربية والتعليم بهذا الشأن، وباشرنا بمسار قضائي حذر بشأن بقية المدارس العربية بعد أن أجرينا مسحا، بالتعاون مع مديري/ات أقسام التعليم في السلطات المحلية العربية وناشطين من المدن التاريخية - المختلطة والمجالس الإقليمية. قدم الالتماس بداية نيسان وأعطى القاضي للدولة وقتًا طويلًا جدًا للرد (26.4)، لكن للدولة لم يكن جوابا جاهزا رغم مرور شهر ونصف على تعطيل المدارس، ورغم رصد ميزانية معينة للموضوع، فطلبت وقتا إضافيا لتحضير ردها فوافق القاضي ومنحها أسبوعًا إضافيًا ينتهي غدا. ننتظر هذا الرد بفارغ الصبر ومن ثم سنقرر كيف سنتابع".

وختم رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالقول إن "سلوك وزارة التربية والتعليم بهذا الموضوع هو كارثي بامتياز، ولا أرى حاجة للشرح أكثر فالصورة واضحة".


#التربية والتعليم
#طلاب
#كورونا
#التعليم العربي
#فيروس كورونا
#شرف حسّان

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا
القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

2020-05-04

اتهام 3 أشخاص من الرامة وكسرى سميع بابتزاز وتهديد مقاولين وموظفي سلطات محلية
اتهام 3 أشخاص من الرامة وكسرى سميع بابتزاز وتهديد مقاولين وموظفي سلطات محلية

2020-05-04

كورونا: 149 إصابة في دير الأسد و103 بحورة و79 في أم الفحم و58 برهط و49 بالطيبة
كورونا: 149 إصابة في دير الأسد و103 بحورة و79 في أم الفحم و58 برهط و49 بالطيبة

2020-05-04

الأكثر قراءة

إيلي كوهين كان عميلا بمصر والسوفييت كشفوه في سورية

إيلي كوهين كان عميلا بمصر والسوفييت كشفوه في سورية

2020-05-03
4 إصابات بإطلاق نار في رهط وجلجولية وعرّابة

4 إصابات بإطلاق نار في رهط وجلجولية وعرّابة

2020-05-03
حيوت:

حيوت: "لن يسقط أي حصن" إذا رفضنا الالتماسات ضد نتنياهو

2020-05-03
أفلام العزلة... الرجل البطل والمرأة السجينة

أفلام العزلة... الرجل البطل والمرأة السجينة

2020-05-03
#نبض_الشبكة: قناة

#نبض_الشبكة: قناة "مكان" تفتح النار على نفسها

2020-05-03