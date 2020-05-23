  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع الشاب كامل حمدان إثر حادث طرق قرب مجد الكروم

تاريخ النشر: 23/05/2020 - 02:24

مصرع الشاب كامل حمدان إثر حادث طرق قرب مجد الكروم
من مكان الحادث
عرب ٤٨

لقي الشاب كامل عبد السلام حمدان، الذي يبلغ الـ29 من عمره، مصرعه، وأصيب 3 آخرون، إثر حادث طرق، وقع قرب مفرق مجد الكروم، بعد منتصف ليل الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع على شارع "80"، بعد اصطدام سيارة خصوصية ودراجة نارية ببعضهما.

الشاب حمدان ضحية الحادث

وكان الشاب المُصاب قد نُقِل لغرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا، في حالة حرجة جدا عقب الحادث، ولم ينجح الأطباء في الإبقاء على حياته.

وشرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وبلغ عدد الضحايا العرب لحوادث الطرق في البلاد 37، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من السنة الماضية 124 ضحية.

ويذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الشاب كامل عبد السلام حمدان
#حادث طرق
#مجد الكروم
#مفرق مجد الكروم
#شارع "80"

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شجار رهط: إصابة شاب طعنًا والشرطة تُفرّق متجمهرين بقنابل صوتيّة
شجار رهط: إصابة شاب طعنًا والشرطة تُفرّق متجمهرين بقنابل صوتيّة

2020-05-22

تقرير مُصوّر | سائقو "كافيم" العرب بين مطرقة العنصرية وسندان كورونا
تقرير مُصوّر | سائقو "كافيم" العرب بين مطرقة العنصرية وسندان كورونا

2020-05-22

تقديم تصريح مدع عام ضد شخص هدد رئيس بلدية أم الفحم
تقديم تصريح مدع عام ضد شخص هدد رئيس بلدية أم الفحم

2020-05-22

الأكثر قراءة

ضابط إسرائيلي: العمليات المسلحة بالضفة ستتصاعد بدون التنسيق الأمني

ضابط إسرائيلي: العمليات المسلحة بالضفة ستتصاعد بدون التنسيق الأمني

2020-05-22
حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

2020-05-22
تقديرات: مئات آلاف العاملين في إسرائيل سيبقون بدون عمل

تقديرات: مئات آلاف العاملين في إسرائيل سيبقون بدون عمل

2020-05-22
أبناء خاشقجي

أبناء خاشقجي "يعفون" عن قتلة أبيهم

2020-05-22
رحيل الفنان السوري مأمون الفرخ

رحيل الفنان السوري مأمون الفرخ

2020-05-22