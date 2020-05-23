مصرع الشاب كامل حمدان إثر حادث طرق قرب مجد الكروم

لقي الشاب كامل عبد السلام حمدان، الذي يبلغ الـ29 من عمره، مصرعه، وأصيب 3 آخرون، إثر حادث طرق، وقع قرب مفرق مجد الكروم، بعد منتصف ليل الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع على شارع "80"، بعد اصطدام سيارة خصوصية ودراجة نارية ببعضهما.

الشاب حمدان ضحية الحادث

وكان الشاب المُصاب قد نُقِل لغرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا، في حالة حرجة جدا عقب الحادث، ولم ينجح الأطباء في الإبقاء على حياته.

وشرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وبلغ عدد الضحايا العرب لحوادث الطرق في البلاد 37، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من السنة الماضية 124 ضحية.

ويذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.