كورونا في المجتمع العربي: 267 إصابة في رهط و247 بالناصرة و207 بأم الفحم

سُجّل ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في عدة بلدات عربية، فيما شهدت بلدات أخرى انخفاضا في عدد الحالات النشطة، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة صباح اليوم، الخميس.

وفيما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الخميس، وفقا لتقرير وزارة الصحة:

الناصرة: المصابون 247

الطيبة: المصابون 225

يركا: المصابون 255

قلنسوة: المصابون 149

أم الفحم: المصابون 207

رهط: المصابون 267

كفر قاسم: المصابون 208

الطيرة: المصابون 189

باقة الغربية: المصابون 96

سخنين: المصابون 166

عيلوط: المصابون 177

كفر مندا: المصابون 76

يافة الناصرة: المصابون 87

عين ماهل: المصابون 79

طلعة عارة: المصابون 90

دير الأسد: المصابون 71

جت: المصابون 62

إكسال: المصابون 58

شفاعمرو: المصابون 68

مجد الكروم: المصابون 60

بيت جن: المصابون 53

كفر قرع: المصابون 60

دبورية: المصابون 43

زيمر: المصابون 44

الفريديس: المصابون 15

جديدة المكر: المصابون 88

حرفيش: المصابون 61

طمرة: المصابون 44

كفر كنا: المصابون 49

عرعرة: المصابون 57

الرينة: المصابون 45

نحف: المصابون 47

جلجولية: المصابون 43

أبو سنان: المصابون 36

المغار: المصابون 39

بسمة عارة: المصابون 38

عرابة: المصابون 27

كسيفة: المصابون 30

كفر برا: المصابون 60

شعب: المصابون 28

كابول: المصابون 28

الزرازير: المصابون 20

يانوح جث: المصابون 30

دالية الكرمل: المصابون 34

جولس: المصابون 18

كفر ياسيف: المصابون 22

عرعرة النقب: المصابون 19

جسر الزرقاء: المصابون 35

البعنة: المصابون 20

دير حنا: المصابون 25

عيلبون: المصابون 16.

بلدات الجولان المحتل:

عين قينيا: المصابون 28

مسعدة: المصابون 17

مجدل شمس: 19

بقعاثا: 0.