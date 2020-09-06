شفاعمرو: تحرير مخالفات وإغلاق قاعتي أفراح

داهمت الشرطة العديد من حفلات الأعراس في مدينة شفاعمرو في الأيام الأخيرة، وحررت مخالفات وأغلقت قاعة أفراح بادعاء خرق تعليمات وزارة الصحة حول فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، فإن الشرطة وصلت إلى قاعة أفراح في شفاعمرو أحيي فيها عرسا في اليوم الذي أصدر فيه أمر إغلاق إداري ضدها لمدة 7 أيام بسبب عدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

وعلى إثر ذلك، فرضت الشرطة غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل على صاحب الحفل، كما جرى اقتياد صاحب القاعة للتحقيق ومثوله أمام المحكمة التي أصدرت قرارا بحبسه منزليا لمدة 10 أيام والإبعاد لمدة 60 يوما عن القاعة، بالإضافة إلى إغلاق القاعة لمدة 30 يوما.

وفي قاعة أفراح أخرى، اقتحمت الشرطة عرسا بمشاركة نحو 5 آلاف شخصا دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، حسب ادعاء الشرطة، وفي أعقاب ذلك جرى تفريق الحفل واقتياد صاحبه وأحد المطربين الذي أحيا الحفل للتحقيق.

كما فرقت الشرطة حفلا آخر أقيم في أحد المتنزهات بالمدينة بسبب مخالفة التعليمات، إذ غرمت صاحبة المتنزه (49 عاما) من سكان شفاعمرو بمبلغ 5 آلاف شيكل بالإضافة إلى إغلاق المكان لمدة 7 أيام.