المتابعة تعلن برنامج الوقفات الشعبية بمناسبة هبة القدس والأقصى

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عن سلسلة وقفات في عدد من المدن والقرى العربية، بمناسبة الذكرى الـ20 لهبة القدس والأقصى، والتي ستبدأ مساء اليوم الأربعاء، على أن تستمر حتى مساء غد الخميس.

وطالبت لجنة المتابعة في بيانها الذي صدر اليوم، المشاركين، "بالتقيد والالتزام بكافة تعليمات الوقاية على مستوى الفرد والمجموع، بما فيها الأنظمة المتعلقة بالتجمهر".

وفي ما يلي قائمة الوقفات، بحسب التسلسل الزمني:

- الأربعاء، كابول، دوّار النافورة، 17:30.

- الأربعاء، الجديدة المكر، دوّار الشاعر الراحل محمود درويش، 18:00.

- الأربعاء، سخنين، دوّار مقبرة الشهداء، 19:00.

- الخميس، كفر كنا، النصب التذكاري، 11:00.

- الخميس، الناصرة، النصب التذكاري، 11:30.

- الخميس، أم الفحم، الدوّارات التذكاريّة، 11:30.

- الخميس، دبورية، دوّار النخيل، 11:30.

- الخميس، نحف، مدخل القرية، 16:30.

- الخميس، طمره، دوّار القدس، 17:00.

- الخميس، جلجولية، مدخل البلد الغربي الشارع الرئيسي، 17:00.

- الخميس، باقه الغربية، دوار أبو بكر الصديق، 17:30.

- الخميس، مجد الكروم، دوّار الزيتونة، 18:00.

- الخميس، رهط، دوار المركز الجماهيري، 18:00.

- الخميس، عرابه، دوّار النصب التذكاري، 18:30.

- الخميس، شفاعمرو، دوّار الشهداء، 19:00.