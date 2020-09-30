  2. محليات
  3. أخبار محلية

المتابعة تعلن برنامج الوقفات الشعبية بمناسبة هبة القدس والأقصى

تاريخ النشر: 30/09/2020 - 17:50

المتابعة تعلن برنامج الوقفات الشعبية بمناسبة هبة القدس والأقصى
وقفة في كابول، الأربعاء (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عن سلسلة وقفات في عدد من المدن والقرى العربية، بمناسبة الذكرى الـ20 لهبة القدس والأقصى، والتي ستبدأ مساء اليوم الأربعاء، على أن تستمر حتى مساء غد الخميس.

وطالبت لجنة المتابعة في بيانها الذي صدر اليوم، المشاركين، "بالتقيد والالتزام بكافة تعليمات الوقاية على مستوى الفرد والمجموع، بما فيها الأنظمة المتعلقة بالتجمهر".

وفي ما يلي قائمة الوقفات، بحسب التسلسل الزمني:

- الأربعاء، كابول، دوّار النافورة، 17:30.

- الأربعاء، الجديدة المكر، دوّار الشاعر الراحل محمود درويش، 18:00.

- الأربعاء، سخنين، دوّار مقبرة الشهداء، 19:00.

- الخميس، كفر كنا، النصب التذكاري، 11:00.

- الخميس، الناصرة، النصب التذكاري، 11:30.

- الخميس، أم الفحم، الدوّارات التذكاريّة، 11:30.

- الخميس، دبورية، دوّار النخيل، 11:30.

- الخميس، نحف، مدخل القرية، 16:30.

- الخميس، طمره، دوّار القدس، 17:00.

- الخميس، جلجولية، مدخل البلد الغربي الشارع الرئيسي، 17:00.

- الخميس، باقه الغربية، دوار أبو بكر الصديق، 17:30.

- الخميس، مجد الكروم، دوّار الزيتونة، 18:00.

- الخميس، رهط، دوار المركز الجماهيري، 18:00.

- الخميس، عرابه، دوّار النصب التذكاري، 18:30.

- الخميس، شفاعمرو، دوّار الشهداء، 19:00.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية
#الذكرى الـ20 لهبة القدس والأقصى
#الذكرى الـ20 لهبة القدس والأقصى

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وقفة لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى في كابول
وقفة لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى في كابول

2020-09-30

البلدات العربيّة: انخفاض إصابات كورونا النشطة إلى 7,948
البلدات العربيّة: انخفاض إصابات كورونا النشطة إلى 7,948

2020-09-30

تقرير: العرب بإسرائيل يتعرضون لتمييز بالمجال الصحي بظل كورونا
تقرير: العرب بإسرائيل يتعرضون لتمييز بالمجال الصحي بظل كورونا

2020-09-30

الأكثر قراءة

قتيلان وإحراق منازل في شجارٍ قرب جنين

قتيلان وإحراق منازل في شجارٍ قرب جنين

2020-09-29
الطيرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

الطيرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2020-09-29
بظل كورونا: لا عودة للمدارس حتى نهاية العام الجاري

بظل كورونا: لا عودة للمدارس حتى نهاية العام الجاري

2020-09-29
خطة: تخفيف الإغلاق بعد انخفاض الإصابات بكورونا لـ2000 يوميا

خطة: تخفيف الإغلاق بعد انخفاض الإصابات بكورونا لـ2000 يوميا

2020-09-29
وفاة أمير الكويت عن عمر يناهز 91 عامًا

وفاة أمير الكويت عن عمر يناهز 91 عامًا

2020-09-29