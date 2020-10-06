البلدات العربية: انخفاض إصابات كورونا النشطة إلى 5,721

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، 37,352 حالة على الأقل وبهذا وصلت نسبة المصابين العرب من مجمل عدد الإصابات في البلاد إلى 14%.

وانخفض عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية إلى 5,721 على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وكذلك المدن المختلطة). فيما بلغت حصيلة الوفيات في المجتمع العربي ما لا يقل عن 230 (لا يشمل المدن المختلطة). وتسجل منذ يوم أمس إلى اليوم 249 حالة فقط (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وعددهم 16 بلدة) ليرتفع مجمل عدد المصابين منذ بداية الأسبوع وخلال يومين بنحو 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

يُذكر أن عدد الفحوصات في الأيام السبعة الماضي قد انخفض مقارنة بالأسابيع الماضية ليبلغ 25,398 فحصا موزع كالتالي؛ 16,673 فحصا في منطقة الجليل و6,624 في المثلث ونحو 1,686 فحصا في منطقة النقب.

وأشار تقرير الهيئة العربيّة إلى أن التوزيع على الصعيد الجغرافي بعدد الإصابات الجديدة لفيروس كورونا منذ بداية الأسبوع، ينقسم على النحو التالي؛

تسجل 400 إصابة بفيروس كورونا في منطقة الجليل لتشكل الجزء الأكبر من عدد الإصابات بنحو 70% من مجمل المصابين حيث تم تسجيل 32 إصابة جديدة في يركا و31 إصابة في مجد الكروم و28 إصابة في الناصرة و25 إصابة في كل من شفاعمرو ودير الأسد وكذلك 22 إصابة في طمرة و18 إصابة في الرامة و14 في نحف و12 في كل من سخنين والبعنة وأبو سنان.

أما في منطقة المثلث فقد تم تسجيل 161 إصابة جديدة لتشكل 28% من مجمل الإصابات منذ بداية الأسبوع مع تسجيل 28 إصابة جديدة في باقة الغربية و21 إصابة في أم الفحم و15 إصابة في جت و13 إصابة في كل من الطيبة والطيرة و12 إصابة في قلنسوة.

وفي النقب تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة النقب منذ بداية الأسبوع منهم 10 إصابات في مدينة رهط.