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كورونا: 4 وفيات ببلدات عربية وتراجع الإصابات بأم الفحم

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 09:32

كورونا: 4 وفيات ببلدات عربية وتراجع الإصابات بأم الفحم
(توضيحية- أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سجلت 4 وفيات جديدة في البلدات العربية في آخر 24 ساعة، وتوفي مسنان من أبو سنان جراء فيروس كورونا، بينما في طمرة توفي رئيس البلدية السابق عادل أبو الهيجاء، كما أعلن عن وفاة مسنة من عين ماهل.

يأتي الارتفاع بعدد وفيات كورونا في المجتمع العربي، فيما لوحظ استمرار التراجع في إصابات كورونا في العديد من القرى والمدن العربية، ومنها من خرج من دائرة البلدات الحمراء.

وفاتان جراء كورونا في أبو سنان

توفي مصابان بفيروس كورونا المستجد من قرية أبو سنان خلال أقل من 24 ساعة في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا، بحسب بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المستشفى.

وأعلن المستشفى في نهاريا صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة مسن (74 عاما) من بلدة أبو سنان متأثرا بإصابته بكورونا، حيث أدخل، مساء الإثنين، إلى المستشفى للعلاج بأحد أقسام كورونا بعد تشخيص إصاباته بالفيروس وهو بحالة خطيرة، علما أنه عانى من أمراض مزمنة.

وذكر المستشفى أن المتوفى هو مصاب كورونا الثاني من أبو سنان الذي يتوفى في أقسام كورونا بالمستشفى خلال 24 ساعة، حيث أعلن، أمس الإثنين، عن وفاة مسن بالتسعينيات من عمره متأثرا بإصاباته بكورونا.

ووفقا للطاقم الطبي في المستشفى، يرقد في أربع أقسام كورونا 90 مريضا، وحالتهم الصحية كالتالي: 51 مصابة بحالة خطيرة، و21 مصابا بحالة حرجة تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، و26 مصابا بحالة متوسطة، والباقي حالتهم طفيفة.

تراجع الإصابات بأم الفحم

إلى ذلك، يستمر التراجع بعدد الإصابات اليومية في مدينة أم الفحم، حيث سجلت، أمس الإثنين، 4 إصابات جديدة فقط، ليبلغ عدد الحالات النشطة الآن 232 حالة، بينما عدد الإصابات الكلي منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، بلغ 2366 إصابة.

وبظل التراجع بالإصابات يستمر برنامج الفحوصات لاكتشاف كورونا، اليوم الثلاثاء، وستعمل محطة الفحص في السوق البلدي من الساعة 16:00 عصرا حتى الساعة 20:30 مساء، مع توجيه من الطبيب فقط.


#كورونا
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#أبو سنان

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