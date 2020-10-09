  2. محليات
  3. أخبار محلية

بعد أشهر من التقييدات: كفر قاسم مدينة خضراء

تاريخ النشر: 09/10/2020 - 13:15

بعد أشهر من التقييدات: كفر قاسم مدينة خضراء
كفر قاسم (أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

انتقلت مدينة كفر قاسم لتكون "خضراء" بعدما كانت مدينة "حمراء"، وفق خطّة "إشارة ضوئيّة" ("رمزور") التي تتبّناها وزارة الصحّة لفرض تقييدات كورونا، بحسب ما أعلنت البلدية، اليوم، الجمعة.

وقالت البلديّة في بيانها "منذ أن بدأت الموجة الثانية لجائحة كورونا قبل عدة أشهر، كنّا نقبع حسب سلم التصنيف 10.4 وهي أعلى درجة كانت في الدولة، مرورا بالمنطقة البرتقالية ومن ثم إلى الصفراء واليوم، أخيرًا وليس آخِرًا وصلنا إلى الهدف المنشود، ودخلنا المنطقة الخضراء الآمنة، حيث نقف على 4.5 درجة".

ودعت البلديّة إلى الاستمرار "بالالتزام بالتعليمات لنبقى في الدائرة الخضراء".

وسجّلت كفر قاسم 26 إصابة جديدة بالفيروس الأسبوع الماضي.

وأمس، الخميس، بلغ مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية (لا يشمل المدن المختلطة)، 37,930 حالة، بحسب ما أوضحت الهيئة العربية للطوارئ في بيان صدر عنها.

وذكرت الهيئة أنه تم تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات منذ الأمس بنحو 280 حالة (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وعددها 17 بلدة) ليرتفع مجمل عدد المصابين منذ بداية الأسبوع وخلال يومين بنحو 1,149 إصابة جديدة.

وأوضحت الهيئة أنه تواصل تسجيل انخفاض في عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية حيث بلغ 5,174 إصابة على الأقل، (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15). وأشارت الهيئة إلى انخفاض في عدد الفحوصات في الأيام السبعة الماضية، مقارنة بالأسابيع الأخيرة، ليبلغ 23,186 فحصا.


#كفر قاسم
#فيروس كورونا
#إصابات كورونا
#الهيئة العربية للطوارئ

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الناصرة: انخفاض عدد مصابي كورونا في المشافي إلى 37
الناصرة: انخفاض عدد مصابي كورونا في المشافي إلى 37

2020-10-09

إخلاء عشرات المنازل جراء حرائق في "تشرتشل" ووادي عارة
إخلاء عشرات المنازل جراء حرائق في "تشرتشل" ووادي عارة

2020-10-09

6 مصابين في حادث طرق في شارع 57 وسط البلاد
6 مصابين في حادث طرق في شارع 57 وسط البلاد

2020-10-09

الأكثر قراءة

فوز ترامب يدفع نتنياهو لانتخابات وانتصار بايدن يحدث هزة سياسية

فوز ترامب يدفع نتنياهو لانتخابات وانتصار بايدن يحدث هزة سياسية

2020-10-08
مسؤولون: نتنياهو غير معني بتسهيلات كورونا.. وتوسيع المواصلات الأحد

مسؤولون: نتنياهو غير معني بتسهيلات كورونا.. وتوسيع المواصلات الأحد

2020-10-08
اتفاق طيران إسرائيلي – أردني: طائرات ستعبر بالأجواء الإيرانية والإسرائيلية

اتفاق طيران إسرائيلي – أردني: طائرات ستعبر بالأجواء الإيرانية والإسرائيلية

2020-10-08
تقرير إسرائيلي: ترامب وبايدن سيسعيان لـ

تقرير إسرائيلي: ترامب وبايدن سيسعيان لـ"صفقة سيئة" مع إيران

2020-10-08
الصهيونية والحرب البيولوجية: تسميم الآبار ونشر الوباء

الصهيونية والحرب البيولوجية: تسميم الآبار ونشر الوباء

2020-10-08