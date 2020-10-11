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كورونا في البلدات العربية: عدد الإصابات في دالّة تنازليّة

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 14:34

كورونا في البلدات العربية: عدد الإصابات في دالّة تنازليّة
محطات فحوصات متنقلة بالبلدات العربية (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى صباح اليوم الأحد، 38,499 حالة على الأقل وبهذا انخفضت نسبة المصابين العرب من مجمل عدد الإصابات في البلاد إلى 13.2%.

وانخفض عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية إلى 5,044 على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وكذلك المدن المختلطة). فيما بلغت حصيلة الوفيات في المجتمع العربي ما لا يقل عن 258 (لا يشمل المدن المختلطة).

وتسجل منذ يوم الخميس الماضي إلى اليوم 569 إصابة جديدة (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وعددهم 34 بلدة) وبهذا بلغ عدد الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي على الأقل 1,718.

وجاء في بيان الهيئة العربية للطوارئ أنه "وعلى صعيد التوزيع الجغرافي فقد بلغ مجمل عدد الإصابات الجديدة في البلدات العربية في منطقة الجليل خلال الأسبوع الماضي نحو 1152 لتشكل 67% من مجمل عدد الإصابات المشخصة خلال الأسبوع".

وأكمل البيان أنه "في حين أن عدد الحالات النشطة في منطقة الجليل قد بلغ ما يزيد عن 3,500 حالة على الأقل. هذا وبلغ مجمل عدد الإصابات الجديدة في منطقة المثلث خلال الأسبوع الماضي نحو 481 مصابا ليشكلوا ما نسبته 28% من مجمل الإصابات خلال الأسبوع هذا، وانخفض مجمل عدد الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الأخير في منطقة النقب إلى 62 إصابة فقط".


#كورونا في البلدات العربية
#انخفاض عدد الإصابات
#وفيات
#فيروس كورونا

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