إصابة خطيرة لطفل في الرملة

أصيب طفل (8 أعوام) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع في مدينة الرملة، مساء اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا الساعة 15:26 بلاغا عن طفل كان يقود دبّابا كهربائيا (تراكتورون) أصيب من سيارة خصوصيّة في شارع ‘تسوفيت’ بالرملة. وقدم مضمدون ومسعفون العلاج الطبي ونقلوه إلى مستشفى ‘شمير أساف هروفيه’ وهو يعاني إصابة بالغة في الرأس".

وصرح طاقم الإنقاذ في مكان الحادث أنه "وجدنا الطفل ملقى على الشارع إلى جانب الدباب الكهربائي، وكان فاقدا للوعي ويعاني إصابة خطيرة في الرأس. وعلى الفور قدمنا له العلاج الطبي اللازم، لوقف النزيف، ونقلناه إلى المستشفى".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.