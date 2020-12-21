إضاءة شجرة الميلاد في سخنين

احتفلت مدينة سخنين مساء أمس، الأحد، بإضاءة شجرة الميلاد في كنيسة السيدة العذراء، بمبادرة وتنظيم سرية ومرشدات الكشاف الأرثوذكسي.

واقتصرت مراسيم الحفل على مشاركة عدد من المحتفلين، وذلك التزاما بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الاحتفال رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، قدس الأب صالح خوري، مدير المركز الثقافي موفق خلايلة وسرية الكشاف الكاثوليكي.

وتولت منار غنطوس عرافة الحفل، إذ ألقيت خلاله عدة كلمات احتفالية من قبل عدد من الحضور، ومن ثم جرى الاحتفال بإضاءة الشجرة وسط أجواء مميزة.