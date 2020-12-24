  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: الحبس 10 أعوام وغرامة 80 ألف شيكل لمعتد جنسيا على طفلة

تاريخ النشر: 24/12/2020 - 14:20

النقب: الحبس 10 أعوام وغرامة 80 ألف شيكل لمعتد جنسيا على طفلة
صورة توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فرضت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، الحبس لمدة 10 أعوام على الشاب عماد القريناوي (26 عاما) من قرية شقيب السلام، إثر إدانته بالاعتداء الجنسي وأعمال مشينة ضد طفلة (10 أعوام) قبل نحو عام.

وأدين الشاب كذلك بمخالفة أمر رقابة قانون الحماية العامة، إثر تنفيذه مخالفات جنسية، وغرمته المحكمة بمبلغ قدره 80 ألف شيكل يدفعه للضحية.

يذكر أن تقريرا صدر، يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عن اتحاد مراكز الدعم والمساعدة في البلاد، أظهر ارتفاعا في الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش خلال جائحة كورونا، فيما لوحظ تراجعا بعدد لوائح الاتهام التي قدمت من قبل النيابة العامة الإسرائيلية على خلفية جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#اعتداءات جنسية
#إدانات
#أعمال مشينة

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة حرجة لعامل سقط من علو بالطيبة
إصابة حرجة لعامل سقط من علو بالطيبة

2020-12-24

كورونا المجتمع العربي: 21 وفاة و2,755 إصابة جديدة في أسبوع
كورونا المجتمع العربي: 21 وفاة و2,755 إصابة جديدة في أسبوع

2020-12-24

ليلة الميلاد: إطلاق ألعاب نارية في سماء الناصرة
ليلة الميلاد: إطلاق ألعاب نارية في سماء الناصرة

2020-12-24

الأكثر قراءة

استطلاع: حظوظ ساعر أفضل من نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

استطلاع: حظوظ ساعر أفضل من نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

2020-12-23
الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 4 حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة

الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 4 حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة

2020-12-23
ضربة لنتنياهو: الوزير إلكين ينشق عن الليكود وينضم لحزب ساعر

ضربة لنتنياهو: الوزير إلكين ينشق عن الليكود وينضم لحزب ساعر

2020-12-23
قيود مرتقبة: إغلاق شامل بدءا من الأحد

قيود مرتقبة: إغلاق شامل بدءا من الأحد

2020-12-23
هدم مبنى في كفر برا ومنزل في اللد

هدم مبنى في كفر برا ومنزل في اللد

2020-12-23