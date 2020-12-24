النقب: الحبس 10 أعوام وغرامة 80 ألف شيكل لمعتد جنسيا على طفلة

فرضت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، الحبس لمدة 10 أعوام على الشاب عماد القريناوي (26 عاما) من قرية شقيب السلام، إثر إدانته بالاعتداء الجنسي وأعمال مشينة ضد طفلة (10 أعوام) قبل نحو عام.

وأدين الشاب كذلك بمخالفة أمر رقابة قانون الحماية العامة، إثر تنفيذه مخالفات جنسية، وغرمته المحكمة بمبلغ قدره 80 ألف شيكل يدفعه للضحية.

يذكر أن تقريرا صدر، يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عن اتحاد مراكز الدعم والمساعدة في البلاد، أظهر ارتفاعا في الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش خلال جائحة كورونا، فيما لوحظ تراجعا بعدد لوائح الاتهام التي قدمت من قبل النيابة العامة الإسرائيلية على خلفية جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.