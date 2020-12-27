جمعية الجليل تعقد مؤتمرها العلمي "من الجليل إلى الصحراء"

عقدت جمعية الجليل، الجمعية العربية القطرية للبحوث، ضمن معهد الأبحاث التطبيقية، مؤتمرها العلمي السنوي، عبر تطبيق "زوم"، حديثا، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة إثر تفشي فيروس كورونا والتزامًا منا بتعليمات وزارة الصحة.

استعرض المؤتمر لهذا العام الأبحاث العلمية الجديدة التي عمل عليها الباحثون، ومحاضرات شملت آليات في التثقيف العلمي والتي تساهم في إثراء وتثقيف المعلمين لمنحهم آليات في أساليب التدريس. كما تطرق المؤتمر لجائحة كورونا في المجتمع العربي وكيفية التعامل معها.

وشارك في المؤتمر، باحثون ومفتشو العلوم والبيئة، بالإضافة إلى معلمي مدارس من المرحلة الثانوية.

وتخلل المؤتمر عدة محاضرات وعروض لأبحاث علمية بينها: العوامل التي تدخل في نمو الدماغ لدى الطلاب، المهارات الإدراكية بمستويات تفكيرية عليا في تدريس العلوم، عمليات التخطيط في سهل البطوف، التنوع البيولوجي في الجليل، الممارسات التربوية في تدريس العلوم، بالإضافة إلى: هل أنت مستعد لشرب مياه الصرف الصحي، استخدام مياه الصرف الصحي في الري الزراعي، نظم السماد اللامركزية مقابل مطامر النفايات، بدائل المضادات الحيوية لعلاج الأمراض، تحويل العكر من ملوث بيئي إلى منتج حيوي، ترقية الغاز الحيوي باستخدام الكائنات الدقيقة المثبتة في المصفوفة البوليميرية، إنتاج البلاستيك الطبيعي من المخلفات العضوية، إدارة أزمة كورونا، وكورونا والتأقلم في المجتمع العربي.