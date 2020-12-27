كورونا في المجتمع العربي: تطعيمات للمسنين دون حجز مسبق

يستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 399642 حتى الساعة 05:31 من صباح اليوم الأحد، بينهم 3210 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 584 وصفت حالتهم خطيرة و133 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 35525".

وصرحت الوزارة أنه "مستمرون في زيادة عدد التطعيمات. أنهينا الأسبوع الأول للتطعيم ضد كورونا إذ بلغ عدد المتطعمين 280 ألف شخص، بينهم 68 ألف شخص في نهاية هذا الأسبوع".

وفي أم الفحم، "بلغ عدد الإصابات الفعلية في المدينة 223 حالة لغاية صباح اليوم، أما نسبة الفحوص الموجبة فهي 9%، ونسبة الإصابات لكل 10000 مواطن هي 21 حالة، والمؤشر الضوئي 6.2 واللون برتقالي"، حسب ما أفاد به الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد.

وأضاف أن "محطة الفحص في السوق البلدي تعمل، اليوم الأحد منذ الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة السابعة مساءً، لكافة العيادات ودون تحويلة طبيب".

وأوضح أن "مركز التطعيم المشترك لكافة العيادات، كلاليت، مئوحيدت ومكابي، يعمل اليوم حتى الساعة الثامنة مساءً في عيادة الظهر. لا حاجة للحجز المسبق لمن هم فوق سن 60 عاما".