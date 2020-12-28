نحف: استياء ومطالبة بإيجاد حل لمكب النفايات

أعرب مواطنون في قرية نحف بمنطقة الشاغور عن تذمرهم واستيائهم إزاء مكب النفايات المتاخم للمنازل، وطالبوا بإيجاد حل للروائح الكريهة والدخان السام المنبعث منه.

وذكرت اللجنة الشعبية في بيان لها "رغم توجهاتنا وعلى جميع الأصعدة للجهات المسؤولة إلا أننا ولليوم العاشر على التوالي نعيش وسط انبعاث أدخنة سامة وروائح تشمئز لها الأنفس، ودون أن يحرك أحدا ساكنا ويقوم بفعل مسؤول لوقف هذه المهزلة".

واعتبرت أن "الوضع لم يعد يطاق وأن وجود هذه النفايات ومكب النفايات لهو الفساد بعينه وليس أي فساد بل هو الفساد المؤذي الذي رغما عنا دخل بيوتنا من باب رائحة المكب والدخان العفن المتصاعد منه، ليؤكد أن الفساد السلطوي بهذا الموضوع قد عم وطم بل أن رائحته أنتن من رائحة المزبلة".

وختمت اللجنة الشعبية بيانها "لا يمكن الصبر على الأذى فصحتنا وصحة أبنائنا على المحك، ولذلك نوجه نداء أخيرا للسلطة المحلية وهي المسؤولة الحصرية عن صحتنا ونقاء هوائنا من أجل العمل على وقف هذا التعدي والأذى فورا وحالا لأننا لم نعد نستطيع السكوت ولا التحلي بالصبر".

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس مجلس محلي نحف، عبد الباسط قيس، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك وبدورنا سنقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.