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مخطط لإقامة مطار يتهدد توسع بلدات في الجليل

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 11:05

مخطط لإقامة مطار يتهدد توسع بلدات في الجليل
من الاجتماع في مجلس "مطيه آشير" أمس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

عانت بلدات عربية من مخططات سلطوية في السنوات الأخيرة، استهدفت مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الخاصة، في الوقت الذي لا تُسارع فيه السلطات إلى المصادقة على الخرائط الهيكلية والتوسع العمراني في المدن والقرى العربية.

وفي منطقة الجليل تحديدا خيّم شبح المصادرة، مؤخرا، على عدة بلدات بينها جديدة- المكر وطمرة وشفاعمرو وعبلين وأبو سنان ويركا، ضمن مخططات سلطوية ومنها مشروع تحلية المياه ومخطط شارع 6 "عابر إسرائيل".

إلى ذلك، جرى الإعلان عن مخطط جديد لإقامة مطار سياحي و"أكاديمية للمظليين والهواة" والذي سيتوسط أراض بالقرب من كفر ياسيف وأبو سنان وجديدة- المكر وبلدات أخرى في منطقة نفوذ مجلس إقليمي "مطيه آشير" ما سيؤثر سلبا من الناحية البيئية والعمرانية على هذه البلدات.

وفي اجتماع عُقد لممثلين عن السلطات المحلية في بناية مجلس "مطيه آشير" الإقليمي، يوم أمس الثلاثاء، اتضح بعد دراسة خرائط وحيثيات المخطط أن الحديث يدور عن "مطار سياحي وتجاري كبير بسعة 22 ألف إقلاع وهبوط سنويا ما يعني حركة طيران على مدار الساعة وطوال العام"، حسب ما ذُكر في الاجتماع.

وأكد رئيس مجلس محلي جديدة- المكر، المهندس سهيل ملحم، خلال الاجتماع على "ضرورة دراسة المخطط جيدا وأثره المباشر على قريتنا، سواء من الناحية البيئية أو العمرانية".

وأضاف: "أرحب بأي شكل من أشكال التعاون المشترك بين رؤساء السلطات المحلية المتأثرة بمشروع المطار، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق من أجل اتخاذ موقف موحد من أجل إفشال هذا المخطط الكارثي".

وطالب ملحم في ختام حديثه بـ"مهلة لمدة أسبوعين من أجل بحث هذا المخطط وتداعياته بالتنسيق مع مهندسين ومختصين في هذا الشأن".

وأبدى رئيس مجلس محلي كفر ياسيف، شادي شويري، استعداده للانخراط والتعاون في التصدي لهذا المخطط الكارثي، وأكد جاهزيته للعمل المشترك وتنسيق المواقف فيما بين القرى العربية واليهودية المستهدفة نتيجة هذا المخطط.

وأكد مركز اللجنة الشعبية في جديدة- المكر، جمال أبو شعبان، في مداخلة له على "ضرورة الاستعداد لخوض معركة جماهيرية وتوعية وتحشيد الجماهير من أجل النزول إلى الشوارع وإفشال هذا المخطط الضار لبيئتنا ومسطحاتنا".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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#يركا

مخطط لإقامة مطار يتهدد توسع بلدات في الجليل

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