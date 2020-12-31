الهيئة العربية توصي بتلقّي اللقاح المضادّ لكورونا وتطالب بزيادة عدد مراكز التطعيم

أوصت الهيئة العربية للطوارئ، بتلقّي اللقاح المضادّ لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مُطالبةً في بيان أصدرته، اليوم الخميس، "وزارة الصحة والهيئات الرسمية المسؤولة"؛ بزيادة عدد مراكز ونقاط التطعيم في المجتمع العربيّ.

وقالت الهيئة في بيانها: "نحن في الهيئة العربية للطوارئ نتبنى موقف لجاننا المهنية واللجنة القطرية للصحة, في توجهها عبر بيانها بهذا الخصوص, حيث أفادت ’بأن تلقّي التطعيمات عامة كان وما زال أمرا اختياريا وليس إلزاميا، وإننا نحترم أي قرار شخصي بالنسبة لأخذ التطعيم، ولكن ومن منطلق المسؤولية نوصي وننصح وندعو الجميع للتوجه وتلقّي تطعيم (ضدّ فيروس) كورونا وفق التعليمات والتوجيهات الرسمية’".

وأضافت: "إننا نرى بأهمية وضرورة التطعيم باللقاح (المضادّ لـ) فيروس كورونا، بما يتجاوز الوقاية الفردية إلى المساهمة في وقاية المجتمع والبشرية عموما".

وذكرت أن توصيتها بتلقّي التطعيم، يأتي "مع وجود حقائق علمية واضحة في فعالية التطعيمات المتوفرة والمُصادق عليها من قِبل الهيئات العلمية العالمية المهنية والمتخصصة".

وتابعت الهيئة: "إن الارتفاع المستمر في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مجتمعنا العربي يضعنا أمام خطر داهم على المستوى الصحي وتداعيات أكثر خطورة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مما يحتّم علينا العمل بجدية ومسؤولية كبيرة لقطع سلسلة العدوى عبر تعزيز السلوكيات الصحية وتخفيف الآثار الضارة للمعلومات الخاطئة والمضللة، في معظمها".

وطالبت الهيئة في البيان ذاته، "وزارة الصحة والهيئات الرسمية المسؤولة، بزيادة عدد مراكز ونقاط التطعيم للقاح الكورونا في المجتمع العربي"، مضيفة أن مكافحة الفيروس "في مجتمعنا هي مسؤوليتنا الفردية والجماعية".

كما طالبت الهيئة "الجمهور كافة بالمشاركة والتعاون من أجل الخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن".

وتأتي توصية الهيئة العربية للطورائ، بينما سُجلت 5253 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، أمس الأربعاء، في مؤشر لاستمرار ارتفاع الإصابات في أعلى معدل يومي قياسي يتجاوز حاجز الـ5 آلاف، فيما تواصل الفحوصات الموجبة ومؤشر العدوى والإصابة بالارتفاع، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وتأتي معطيات وزارة الصحة بشأن إصابات كورونا مع استمرار حملة التطعيم من الفيروس وتسجيل نحو 800 ألف من المواطنين تلقوا اللقاح، فيما سيتم تعليق حملة التطعيم الشهر المقبل لأسبوعين لحين وصول المزيد من شحنات لقاح فايزر إلى البلاد في مطلع شباط/ فبراير المقبل.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى إجراء فحوصات كورونا دون الحاجة لتحويلة من طبيب العائلة، وذلك عبر محطات الفحص المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، حيث أجري، أمس الأربعاء، 96835 فحصا، أظهرت النتائج أن 5.5% منها كانت موجبة.

ومع استمرار انتشار الفيروس رغم الإغلاق الشامل المفروض بالبلاد، تستمر المستشفيات بتسرير المزيد من المصابين في الفيروس، ويرقد في أقسام كورونا 1093 مصابا، بينهم 639 بحالة خطيرة و165 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

لا يتوقف الارتفاع عند الإصابات والحالات الخطيرة، إلا أنه يشمل أيضا وفيات كورونا، إذ بلغ إجمالي الوفيات 3314 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/ مارس الماضي.