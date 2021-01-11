  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام شاب بإحراق سيارة في كابول

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 09:46

اتهام شاب بإحراق سيارة في كابول
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، حديثا، لائحة اتهام ضد شاب (20 عاما) من كابول، نسبت إليه إحراق سيارة بالقرية، وأرفقت طلبا لتمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه أضرمت النار بسيارة في كابول، منتصف ليلة 9 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وتبين من التحقيقات أن السيارة أحرقت بفعل فاعل وبشكل متعمد.

واعتقلت الشرطة مشتبه (20 عاما) من كابول، يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر 2020، وجرى التحقيق معه وتمديد اعتقاله من حين إلى آخر، وجمع الأدلة والبراهين، إلى أن قدمت النيابة لائحة اتهام وطلبا لتمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده، أواخر الأسبوع الماضي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كابول
#لوائح اتهام
#سيارات

حوارات

د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو
د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: اعتقال جد وجدة بشبهة التسبب بوفاة حفيدتهما
النقب: اعتقال جد وجدة بشبهة التسبب بوفاة حفيدتهما

2021-01-11

الشرطة تبحث عن سجين هارب في كفر كنا
الشرطة تبحث عن سجين هارب في كفر كنا

2021-01-11

أم الفحم: المحكمة تنظر باعتقال 5 شبان احتجوا على العنف والجريمة
أم الفحم: المحكمة تنظر باعتقال 5 شبان احتجوا على العنف والجريمة

2021-01-11

الأكثر قراءة

بنس قد يؤيد عزل ترامب ويعتزم حضور تنصيب بايدن

بنس قد يؤيد عزل ترامب ويعتزم حضور تنصيب بايدن

2021-01-10

"مليشيات ترامب" تستعد لهجوم آخر يوم تنصيب بايدن

2021-01-10
ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

2021-01-10
أم الفحم: اعتقالات وإصابات في قمع الشرطة لمظاهرة ضد العنف

أم الفحم: اعتقالات وإصابات في قمع الشرطة لمظاهرة ضد العنف

2021-01-10
منظمات حقوقية تلتمس للعليا ضد قرار أوحانا عدم تطعيم الأسرى

منظمات حقوقية تلتمس للعليا ضد قرار أوحانا عدم تطعيم الأسرى

2021-01-10