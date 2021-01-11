اتهام شاب بإحراق سيارة في كابول

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، حديثا، لائحة اتهام ضد شاب (20 عاما) من كابول، نسبت إليه إحراق سيارة بالقرية، وأرفقت طلبا لتمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه أضرمت النار بسيارة في كابول، منتصف ليلة 9 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وتبين من التحقيقات أن السيارة أحرقت بفعل فاعل وبشكل متعمد.

واعتقلت الشرطة مشتبه (20 عاما) من كابول، يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر 2020، وجرى التحقيق معه وتمديد اعتقاله من حين إلى آخر، وجمع الأدلة والبراهين، إلى أن قدمت النيابة لائحة اتهام وطلبا لتمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده، أواخر الأسبوع الماضي.