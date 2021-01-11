اعتقال مشتبهين بقتل عايدة أبو حسين من باقة الغربية

اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، ثلاثة مشتبهين من سكان منطقة وادي عارة، وذلك بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل المرحومة عايدة أبو حسين من مدينة باقة الغربية.

وحسب ادعاء الشرطة فإنها باشرت بالتحقيق، يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إثر تلقي بلاغ حول إطلاق نار نحو سيارة في باقة الغربية ما أسفر عن قتل المرحومة عايدة أبو حسين.

واعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، ثلاثة مشتبهين (28 و50 عاما) من سكان منطقة وادي عارة بشبهة ارتكاب جريمة القتل. ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الخضيرة في طلب الشرطة تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق.