أم الفحم: اللجنة الشعبية تدعو رئيس البلدية للتراجع عن دعوة نتنياهو

دعت اللجنة الشعبية في أم الفحم، اليوم الخميس، رئيس البلدية، د. سمير محاميد، إلى التراجع عن دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لزيارة المدينة.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة أنه "تم تداول رسالة وجهتها بلدية أم الفحم، لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لزيارة مدينتنا الحبيبة أم الفحم، تدعوه فيها لزيارة المدينة والإعلان عن مخطط لمكافحة العنف".

وأضافت أن "أي مخطط حكومي لا بد أن يمر بعدة تصويتات في الكنيست والحكومة حتى يتم إقراره، وليس قرارا فرديا لنتنياهو، ناهيك عن أن الأخير يصرح منذ سنوات عن خطط وقرارات لم يطبق منها شيء. خلال الأسبوع المنصرم، كان من المفترض إقرار خطة حكومية لمكافحة العنف من خلال التصويت عليها، الا ان نتنياهو ذاته قام بسحبها وإرجاء التصويت عليها علما أنها لا تأتينا إلا بالمزيد من الميزانيات للشرطة للإمعان في قمعنا وقهرنا وهدم بيوتنا وتوزيع الغرامات على مرتكبي مخالفات هامشية مثل مخالفات السير".

وأشارت إلى أنه "من نافل القول إننا على أعتاب انتخابات للكنيست الإسرائيلي، وهذه الفترة بطبيعتها ستكون موسما للحجيج للبلدات العربية وتوزيع الوعود دون رصيد كما أثبتت التجربة لكافة السياسيين، فما بالك عندما يدور الحديث عن أكبر الكاذبين، الفاسد بنيامين نتنياهو. إن كل المذكور أعلاه يضاف لكون الشخص، أحد أكثر رؤساء حكومات إسرائيل تحريضا على العرب وتربصا بهم، بل وتنفيذا لمخططات كثيرة ظالمة مثل مصادرة أراضي الروحة وهدم البيوت ومخطط ‘برافر’ الاقتلاعي وقانون كامينتس ومنع الأذان وحظر الحركة الإسلامية والاقتحامات اليومية للأقصى وغيرها الكثير. وأما على الصعيد الفلسطيني فإن حكومات نتنياهو المتعاقبة هي الأكثر إمعانا في مصادرة الأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات".

وختمت اللجنة الشعبية بالقول إنه "ليس خفيا علينا أن نتنياهو يمر بأزمة حقيقية بعد ابتعاد بعض المقربين منه وتخليهم عنه، وملفات الفساد التي يواجهها بالمحاكم، يؤكد أنه لا يرى بالمواطنين العرب إلا مخزون أصوات يحاول الاستفادة منه. بناء عليه، تدعوكم اللجنة الشعبية للتراجع عن هذه الدعوة، وعدم إعطائه منبرا لاستغلال جماهيرنا واختراقها ونحن قبيل انتخابات مصيرية لا يملك خلالها أي قدرة على تقديم أي شيء حقيقي لجماهيرنا، ناهيك عن عدم رغبته إلا في تقديم المزيد من الميزانيات لأذرعه الأمنية لإحكام قبضتها علينا".