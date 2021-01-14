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بسمة طبعون: الشرطة تعتدي مجددا وتعتقل متظاهرين ضد قتل شاب

تاريخ النشر: 14/01/2021 - 11:08

بسمة طبعون: الشرطة تعتدي مجددا وتعتقل متظاهرين ضد قتل شاب
بسمة طبعون، الليلة الماضية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتدت الشرطة مجددا على متظاهرين في قرية بسمة طبعون، الليلة الماضية، خلال احتجاجهم على جريمة قتل الشاب بشار برهان زبيدات (18 عاما)، برصاص الشرطة.

واعتقلت الشرطة أربعة مواطنين (20 و40 عاما) من بسمة طبعون، ونسبت إليهم شبهة "الإخلال بالنظام العام". ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في منطقة "الكرايوت" بطلب الشرطة تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق.

وتجددت الاحتجاجات والمواجهات بين قوات من الشرطة وعدد من الشبان في بسمة طبعون، وادعت الشرطة أن "المتظاهرين أحرقوا إطارات وألقوا حجارة على طواقم الإطفاء، فيما قال متظاهرون إن الشرطة استخدمت العنف المفرط لمنعهم من التعبير عن احتجاجهم على جريمة قتل الشاب بشار زبيدات برصاص الشرطة.

وادعت الشرطة أنه وصلت بسمة طبعون، مساء أمس الأربعاء، في أعقاب بلاغ حول إلقاء حجارة على سيارة إطفاء وصلت إلى المكان لإخماد إطارات مشتعلة على مدخل القرية ما تسبب بأضرار للسيارة.

وزعمت الشرطة أن عددا من الشبان أطلقوا ألعابا نارية ورشقوا حجارة نحو أفرادها، فيما فرّق أفراد من الوحدة الخاصة التابعة للشرطة "اليسام" و"حرس الحدود" المظاهرة باستخدام وسائل لتفريق الحشد، وأغلقت الطريق المؤدية إلى القرية بسبب الحجارة التي ألقيت في المكان.

يذكر أن الشاب بشار برهان زبيدات (18 عاما) من قرية بسمة طبعون توفي في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا متأثرا بإصابته بإطلاق نار على يد الشرطة في حيفا، فجر يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2021.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بسمة طبعون
#عنف الشرطة
#بشار برهان زبيدات
#قتلوا برصاص الشرطة

بسمة طبعون: الشرطة تعتدي مجددا وتعتقل متظاهرين ضد قتل شاب

بسمة طبعون: الشرطة تعتدي مجددا وتعتقل متظاهرين ضد قتل شاب

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