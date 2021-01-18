لجنة مواجهة العنف والجريمة تعرض مطالبها أمام نتنياهو

عقد مساء أمس، الأحد، اجتماع بين رؤساء سلطات محلية عربية ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عبر تطبيق "زووم"؛ من أجل التباحث في ظاهرة العنف والجريمة بالمجتمع العربي.

وعرضت لجنة مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي المنبثقة عن اللجنة القطرية، مطالبها ومواقفها المحددة والشاملة حول ظاهرة العنف والجريمة وسبل مواجهتها على مختلف المستويات.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها بنتنياهو على "ضرورة وأهمية التجاوب العاجل والواضح مع ملاحظات ومطالب اللجنة القطرية بهذا الخصوص، إذا توفرت النوايا الحقيقية والإرادة الجدية على المستوى الرسمي والحكومي في مواجهة العنف والجريمة بالمجتمع العربي، في المسارات كافة ووفقا لما عرضته اللجنة خلال الاجتماع وعبر عارضة مهنية في إطار رؤية شاملة وضمن سلسلة إجراءات وخطوات عملية شفافة".

وبدوره، تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باتخاذ خطوات وإجراءات عملية واضحة في مواجهة العنف والجريمة بالمجتمع العربي خلال الأيام القادمة، يشمل إقرار خطة حكومية مطورة في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص الموارد والميزانيات لتنفيذ تلك الخطة على أساس التعاون مع السلطات المحلية العربية واللجنة القطرية.

وأعربت اللجنة القطرية عن "رفضها لأي محاولة من أجلها استثمار هذا اللقاء وزجه في سياقات سياسية وإعلامية بعيدا عن الهدف والموضوع، وثمنت التزام رؤساء السلطات المحلية وتفاعلهم وتجاوبهم مع قرارات السكرتارية والوجهة التي حددتها في هذا الشأن كما في غيره من الأمور والقضايا".