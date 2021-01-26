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مصرع شاب من رهط في حادث طرق

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 08:34

مصرع شاب من رهط في حادث طرق
حطام المركبة الخصوصية (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي الشاب أحمد خليل أبو زايد (23 عاما) من رهط مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع بيت كاما "شوفال" بمنطقة النقب جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق قرب رهط، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وعمل بمساعدة طواقم الإنقاذ على تخليص شاب كان عالقا داخل مركبة خصوصية.

المرحوم أحمد خليل أبو زايد

وقدمت الطواقم الطبية للشاب العلاجات والإسعافات الميدانية ونقلته وهو يعاني جروح خطيرة جدا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، إلا أن الطاقم الطبي أقر وفاته متأثرا بجروحه الحرجة.

ودلت التحقيقات الأولية للشرطة بأن الحادث نجم جراء تصادم بين شاحنة ومركبة خصوصية، حيث يتم التحقيق بالأسباب التي أدت للتصادم.

وأغلقت الشرطة الشارع في الاتجاهين لحين الانتهاء من معالجة الحادث، وطلبت من جمهور السائقين عدم التوافد إلى المكان والسفر عبر طرقات بديلة، لحين انتهاء التحقيق وفتح الشارع.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 300 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2020.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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