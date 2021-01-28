لائحة اتهام ضد قاتل وفاء عباهرة

تقدم النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد ربيع كناعنة، قاتل طليقته المرحومة وفاء عباهرة من مدينة عرابة البطوف، قبل ظهر اليوم الخميس.

يشار إلى أن المرحومة وفاء عباهرة (أم لخمسة أبناء تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاما) قُتلت في مدينة عرابة في جريمة طعن من قبل طليقها ربيع كناعنة، قبل ظهر يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، إذ كان يلاحقها إلى أن اصطدم بسيارتها وأوقفها ثم توجه إليها وطعنها عدة مرات بآلة حادة إلى أن تدخل عدد من المارة، ثم ركب سيارته وفر من المكان.

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