  2. محليات
  3. أخبار محلية

لائحة اتهام ضد قاتل وفاء عباهرة

تاريخ النشر: 28/01/2021 - 09:06

لائحة اتهام ضد قاتل وفاء عباهرة
المرحومة وفاء عباهرة والقاتل ربيع كناعنة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تقدم النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد ربيع كناعنة، قاتل طليقته المرحومة وفاء عباهرة من مدينة عرابة البطوف، قبل ظهر اليوم الخميس.

يشار إلى أن المرحومة وفاء عباهرة (أم لخمسة أبناء تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاما) قُتلت في مدينة عرابة في جريمة طعن من قبل طليقها ربيع كناعنة، قبل ظهر يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، إذ كان يلاحقها إلى أن اصطدم بسيارتها وأوقفها ثم توجه إليها وطعنها عدة مرات بآلة حادة إلى أن تدخل عدد من المارة، ثم ركب سيارته وفر من المكان.

تفاصيل أوفى فور ورودها...

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#وفاء عباهرة
#عرابة البطوف
#ربيع كناعنة
#العنف والجريمة
#جرائم القتل

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أمطار وأجواء باردة حتى السبت
حالة الطقس: أمطار وأجواء باردة حتى السبت

2021-01-28

المشافي الأهلية تحصل على وعد بـ"زيادة ملحوظة" في ميزانياتها
المشافي الأهلية تحصل على وعد بـ"زيادة ملحوظة" في ميزانياتها

2021-01-27

فشل مفاوضات المشتركة والإسلامية
فشل مفاوضات المشتركة والإسلامية

2021-01-27

الأكثر قراءة

نتنياهو: الحكومة ستقرر غدا تمديد الإغلاق

نتنياهو: الحكومة ستقرر غدا تمديد الإغلاق

2021-01-27
الأسير مروان البرغوثي ينوي الترشّح للرئاسة الفلسطينية

الأسير مروان البرغوثي ينوي الترشّح للرئاسة الفلسطينية

2021-01-27
استياء وانتقادات واسعة لكوخافي: تحدى إدارة بايدن

استياء وانتقادات واسعة لكوخافي: تحدى إدارة بايدن

2021-01-27
الإسلامية الجنوبية تقدّم طلبًا بالانفصال عن القائمة المشتركة

الإسلامية الجنوبية تقدّم طلبًا بالانفصال عن القائمة المشتركة

2021-01-27
الصحة الإسرائيلية: ثلث مرضى كورونا أولاد ويصعب توقع المستقبل

الصحة الإسرائيلية: ثلث مرضى كورونا أولاد ويصعب توقع المستقبل

2021-01-27