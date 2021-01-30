قلنسوة: تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

تظاهر العشرات من أهالي قلنسوة والمنطقة اليوم، السبت، احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام على المدخل الرئيسي للمدينة.

وأغلق المتظاهرون الشارع الرئيسي ورفعوا لافتات منددة بتواطؤ الشرطة وسياسات الحكومة بعدم لجم ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

كما شددوا على ضرورة استمرار النضال الجماهيري وتصعيده في البلدات العربية من أجل مكافحة العنف والجريمة.

وردد المتظاهرون هتافات تضامنية مع أهالي ضحايا جرائم القتل وأخرى مع المتظاهرين في مدينة أم الفحم.

وفي قرية كفر قرع، انطلقت مسيرة الدفع الرباعي من الملعب البلدي تنديدا بظاهرة العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

وجاءت هذه المسيرة رفضا واستنكارا لأحداث العنف وجرائم القتل المتفشية في المجتمع العربي، كما للتأكيد على سائقي سيارات الدفع الرباعي القيادة بحذر داخل البلدات والامتناع عن الازعاج والتخريب للممتلكات العامة.

هذا، وشهدت العديد من البلدات العربية في كافة أنحاء البلاد فعاليات ومظاهرات احتجاجًا على تواطؤ الشرطة في مكافحة الجريمة والعنف.