  2. محليات
  3. أخبار محلية

قلنسوة: تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 16:07

قلنسوة: تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة
من التظاهرة الاحتجاجية في قلنسوة (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

تظاهر العشرات من أهالي قلنسوة والمنطقة اليوم، السبت، احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام على المدخل الرئيسي للمدينة.

وأغلق المتظاهرون الشارع الرئيسي ورفعوا لافتات منددة بتواطؤ الشرطة وسياسات الحكومة بعدم لجم ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

كما شددوا على ضرورة استمرار النضال الجماهيري وتصعيده في البلدات العربية من أجل مكافحة العنف والجريمة.

وردد المتظاهرون هتافات تضامنية مع أهالي ضحايا جرائم القتل وأخرى مع المتظاهرين في مدينة أم الفحم.

وفي قرية كفر قرع، انطلقت مسيرة الدفع الرباعي من الملعب البلدي تنديدا بظاهرة العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

وجاءت هذه المسيرة رفضا واستنكارا لأحداث العنف وجرائم القتل المتفشية في المجتمع العربي، كما للتأكيد على سائقي سيارات الدفع الرباعي القيادة بحذر داخل البلدات والامتناع عن الازعاج والتخريب للممتلكات العامة.

هذا، وشهدت العديد من البلدات العربية في كافة أنحاء البلاد فعاليات ومظاهرات احتجاجًا على تواطؤ الشرطة في مكافحة الجريمة والعنف.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#قلنسوة
#العنف والجريمة
#احتجاج
#تواطؤ الشرطة

قلنسوة: تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

قلنسوة: تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

قلنسوة: تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

قلنسوة: تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

قلنسوة: تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

قلنسوة: تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

قلنسوة: تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

قلنسوة: تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الفريديس: إصابة متوسطة جراء جريمة إطلاق نار
الفريديس: إصابة متوسطة جراء جريمة إطلاق نار

2021-01-30

بلدية أم الفحم تدين "اعتداء الشرطة الجبان" على المتظاهرين السلميين
بلدية أم الفحم تدين "اعتداء الشرطة الجبان" على المتظاهرين السلميين

2021-01-30

السبت: محطات فحص كورونا في المجتمع العربي
السبت: محطات فحص كورونا في المجتمع العربي

2021-01-30

الأكثر قراءة

استطلاع: تفوق لبيد على ساعر بسبب

استطلاع: تفوق لبيد على ساعر بسبب "انتفاضة الحريديين"

2021-01-29
عائلة جعو في أم الفحم: تسعة يتامى من يهوّن عليهم؟

عائلة جعو في أم الفحم: تسعة يتامى من يهوّن عليهم؟

2021-01-29
نيو دلهي: انفجار صغير في السفارة الإسرائيلي.. واستنفار كبير

نيو دلهي: انفجار صغير في السفارة الإسرائيلي.. واستنفار كبير

2021-01-29
زوجة حاكم الشارقة تنتقد تطبيع التعليم مع إسرائيل

زوجة حاكم الشارقة تنتقد تطبيع التعليم مع إسرائيل

2021-01-29
أم الفحم: اعتقال 5 متظاهرين ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

أم الفحم: اعتقال 5 متظاهرين ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

2021-01-29