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العثور على جثة رجل عربي وامرأة في شقة بكرميئيل

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 18:18

العثور على جثة رجل عربي وامرأة في شقة بكرميئيل
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

عثر مساء اليوم، الأحد، على جثتي رجل وامرأة في الخمسينيات من عمريهما داخل شقة سكنية في كرميئيل، في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد ملابسات الحادث.

وعلم أن الرجل عربي من سكان إحدى البلدات في الجليل وزوجته من سكان كرميئيل.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن لا شبهات جنائية وراء الحادث بعدما لم يبلغ عن وجود علامات عنف على الجثتين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:45 حول العثور على رجل وامرأة وهما فاقدان للوعي في منزل بكرميئيل، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاتهما في المكان".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث؛ فيما لم يرد عنها أي تفاصيل حتى هذه الساعة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كرميئيل
#جثة

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