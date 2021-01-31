مقتل شخص جراء انفجار مركبة بالطيرة

قتل شخص صباح اليوم الأحد، جراء انفجار مركبة في مدينة الطيرة، حيث يقوم لمعهد الجنائي التحقيق في ملابسات الانفجار ومعرفة هوية الجثة.

وتلقت الشرطة بلاغا عن انفجار في مدينة الطيرة، وهرعت قوات معززة إلى مكان الانفجار، وخلال التحقيق وعقب إخماد النيران، عثر على جثة داخل المركبة، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ولا تستبعد تحقيقات الشرطة، بحسب الأدلة الأولية التي تم جمعها من موقع الانفجار، بأن تم وضع عبوة ناسفة في المركبة التي انفجرت وتسببت بمقتل شخص، دون أن تحدد خلفية الحادث.

وذكرت الطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الانفجار أنها، عثرت على شخص فاقد للوعي وحالته حرجة داخل المركبة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته.

ووقع الانفجار داخل حي سكني في المدينة الذي يسكنه الكثير من المواطنين، كما يشهد حركة نشطة للسكان وحركة السير والتنقل.