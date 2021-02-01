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حيفا: وقفة تضامنية مع المعتقل مهند أبو غوش

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 11:43

حيفا: وقفة تضامنية مع المعتقل مهند أبو غوش
من أمام المحكمة (تصوير: رشاد عمري)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

نظّمت مجموعة "حراك حيفا"، صباح اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة حيفا للتضامن مع الناشط والكاتب المعتقل، مهند أبو غوش، وشارك فيها العشرات من الناشطين.

واعتقلت الشرطة الإسرائيليّة، الإثنين الماضي، أبو غوش، ومدّدت فترة الاحتجاز لمدة أسبوع ليُحقق معه باتهام مثل "التواصل مع أصدقاء في الوطن العربي".

وذكرت عائلة الكاتب المُعتقل في بيان صدر عنها أن "اعتقال الكاتب والفنان أبو غوش جاء بعد عدة استدعاءات من قبل أجهزة مخابرات الاحتلال خلال الشهور الأخيرة، وضمن حملة ملاحقات واعتقالات مستمرة يتعرض لها الفلسطينيون في الداخل المحتل، وكجزء من سياسة احتلالية تهدف لإرهاب وعزل الفلسطينيين هناك وحرمانهم من التواصل مع محيطهم العربي ومع أبناء شعبهم في الأراضي المحتلة والشتات".

أبو غوش هو كاتب وفنان فلسطيني من مدينة القدس، نُشرت له مواد في مواقع وصحف فلسطينية وعربية، وسبق أن صدرت له مجموعة قصصية عن دار الآداب للنشر في بيروت، وقد عرف بمواقفه المؤيدة لحقوق الشعوب العربية والمناهضة لنظم الاستبداد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مهند أبو غوش
#اعتقال
#تضامن
#محكمة حيفا

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