محطات فحوص كورونا في المجتمع العربي الإثنين والثلاثاء

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وبيّنت الوزارة أن "إجراء الفحوص يحتاج إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي".

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

الإثنين

عرّابة، موقف القاعة الرياضية التحتي 09:00-14:00

أم الفحم، السوق البلدي 12:00-20:00

زيمر، شارع هارون3 13:00-21:00

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 11:00-18:00

الثلاثاء

معالوت ترشيحا، شارع هزايت 16 15:00-20:00

عرّابة، موقف القاعة الرياضية التحتي 09:00-14:00

طلعة عارة، مدرسة زلفة الابتدائية 12:00-20:00

رهط، شارع صلاح الدين بجانب مدرسة دار القلم 11:00-18:00

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 11:00-18:00